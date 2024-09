- L'amministrazione britannica intende assumere il controllo dei sistemi ferroviari.

Il nuovo governo britannico intende riprendere parzialmente il controllo delle sue ferrovie. Oggi, il Parlamento di Londra è previsto per votare durante la terza lettura di un disegno di legge su questo argomento, presentato dal Ministro dei Trasporti Louise Haigh del Partito Laburista. Il disegno di legge propone che la partecipazione delle compagnie private cessi una volta che i contratti esistenti si concludano o possano essere applicati i clausoli di risoluzione del contratto.

Al momento, ci sono 28 compagnie ferroviarie separate che operano nel Regno Unito, ciascuna che si occupa di regioni specifiche. Da tempo, i passeggeri hanno espresso preoccupazioni per le frequenti cancellazioni dei treni, i ritardi e i prezzi elevati dei biglietti. Gli scioperi hanno ripetutamente interrotto i servizi. I sindacati incolpano queste compagnie per il presunto maltrattamento dei loro dipendenti, sostenendo che i profitti arricchiscono principalmente i manager e gli azionisti.

Come parte di una seconda fase, la Ministro Haigh intende istituire l'ente di proprietà dello stato, Great British Railways. Questo corpo erediterà anche le responsabilità di Network Rail, un'organizzazione non a scopo di lucro responsabile della manutenzione della rete ferroviaria, compresa l'infrastruttura della linea ferroviaria.

Interessantemente, il sistema ferroviario britannico era stato precedentemente nazionalizzato dopo la Seconda Guerra Mondiale. I quattro principali fornitori erano stati quindi consolidati in una compagnia di proprietà dello stato chiamata British Railways. Tuttavia, sotto il governo del Primo Ministro conservatore Margaret Thatcher, questa impresa di proprietà dello stato, British Rail, fu privatizzata e successivamente smantellata.

Parallelamente, in Germania, la situazione con i trasporti ferroviari è quasi l'opposto. Deutsche Bahn, il leader di mercato, opera come una compagnia di proprietà dello stato con una struttura di società per azioni, finanziata completamente dalla Repubblica Federale di Germania. Deutsche Bahn non solo gestisce i servizi dei treni in tutta la nazione, ma mantiene anche una parte significativa della rete ferroviaria in Germania che sta deteriorando.

A causa dell'aumento delle cancellazioni dei treni e dei ritardi prolungati, ci sono state ripetute richieste di suddividere la compagnia e separare la rete e le operazioni in Germania.

Il governo sta monitorando da vicino la situazione con le ferrovie del Regno Unito, considerando i numerosi problemi segnalati dai passeggeri e dai sindacati. Se approvato, il nuovo disegno di legge potrebbe vedere il governo assumere un ruolo più attivo nel settore ferroviario, con potenziali miglioramenti dei servizi e una maggiore responsabilità.

