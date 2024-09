L'amministrazione britannica dichiara una sospensione temporanea della fornitura di armi ad Israele.

Il Segretario degli Esteri britannico ha sollevato la questione di un "pericolo innegabile" che queste armi potrebbero essere utilizzate in risposta a una grave violazione delle norme del diritto umanitario internazionale. Tuttavia, i componenti per i caccia F-35 non sono soggetti a questa restrizione.

Lammy ha chiarito che questo divieto non implica colpevolezza o innocenza, e la situazione rimane sotto osservazione. "Non abbiamo pronunciato giudizio sul fatto che Israele abbia violato il diritto umanitario internazionale", ha dichiarato. "Il Regno Unito non è un tribunale internazionale".

Il Ministro della Difesa israeliano Joav Gallant ha espresso la sua delusione per la decisione del governo britannico sulla piattaforma digitale X.

Lammy ha mantenuto il diritto di Israele di difendersi e ha sottolineato che il divieto parziale delle esportazioni non rappresenterebbe "minacce sostanziali" per la sicurezza di Israele. L'annuncio è stato fatto dopo una revisione del Ministero degli Esteri, che il governo laburista ha avviato poco dopo aver assunto l'incarico a luglio.

Di recente, Londra ha ripetutamente richiesto un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il Primo Ministro Keir Starmer, insieme al Cancelliere tedesco Olaf Scholz e al Presidente francese Emmanuel Macron, ha rilasciato una dichiarazione a favore di un cessate il fuoco a metà agosto.

Lo scorso venerdì, il governo britannico ha anche fatto appello a Israele per mostrare moderazione durante la sua ultima operazione militare nella Cisgiordania.

