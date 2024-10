L'amministrazione Biden rifiuta di estendere lo status legale temporaneo a migranti provenienti da quattro nazioni.

Il trasferimento è stato effettuato quasi due anni dopo che il governo ha avviato un servizio rivolto ai venezuelani che cercavano di entrare negli Stati Uniti, consentendo loro di risiedere e lavorare temporaneamente nel paese come misura per gestire l'affollamento al confine. Il piano richiedeva sponsor negli Stati Uniti, controlli e screening approfonditi e vaccinazioni completate.

In seguito, il programma è stato esteso per includere nicaraguensi, cubani e haitiani, con gli ufficiali che lo descrivevano come un mezzo per i migranti di entrare legalmente in America.

Tuttavia, l'iniziativa ha scatenato controversie poiché i repubblicani hanno accusato l'amministrazione di abusare dei poteri di parziale e hanno spesso attaccato le politiche migratorie del presidente Joe Biden.

Alla fine di agosto, circa 530.000 persone provenienti da Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela avevano raggiunto gli Stati Uniti attraverso il programma, secondo le statistiche federali. Le nuove applicazioni sono ancora accettate da questi paesi, sebbene il programma sia stato temporaneamente sospeso a causa dei timori di frode durante l'estate.

Le autorità sostengono che il programma era destinato ad essere temporaneo, consentendo a coloro che erano arrivati di richiedere altri stati legali negli Stati Uniti. L'amministrazione non ha promesso il prolungamento del programma, ma ha offerto il doppio della parziale per ucraini e afghani attraverso programmi simili.

La parziale per alcuni venezuelani sta per scadere, in linea con la durata di due anni del programma, mentre l'immigrazione rimane un tema di campagna di primo piano tra l'ex presidente Donald Trump e la vicepresidente Kamala Harris in vista del giorno delle elezioni.

Un rappresentante della Sicurezza interna ha dichiarato: "Come già dichiarato nei comunicati del Federal Register, una concessione di parziale sotto queste procedure era per un periodo temporaneo di fino a due anni. Questo periodo di due anni era destinato a consentire alle persone di cercare aiuti umanitari o altri benefici migratori per cui potrebbero essere idonei e di lavorare e contribuire agli Stati Uniti".

Le protezioni scadranno gradualmente, sebbene alcuni possano aver già richiesto altre statue per rimanere negli Stati Uniti. Coloro che non lo hanno fatto verranno invitati a richiedere un altro stato o a lasciare gli Stati Uniti o rischiare di essere sottoposti a procedimenti di espulsione - potenzialmente lasciando alcuni in una situazione legale di limbo.

I venezuelani e gli haitiani sono idonei per lo Status di Protezione Temporanea - un tipo di aiuto umanitario - e alcuni che hanno ottenuto la parziale negli Stati Uniti hanno già richiesto questo status, secondo gli ufficiali della Sicurezza interna. I cubani hanno un percorso separato e distinto per lo status permanente.

I nicaraguensi potrebbero essere i più colpiti, poiché non beneficiano delle stesse opzioni. L'asilo è un'opzione per tutte le nazionalità, ma non tutti vi corrispondono.

Leggi anche: