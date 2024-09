L'amministrazione Biden ha esteso la scadenza per la Nippon Steel per presentare le loro giustificazioni per l'acquisizione di US Steel

L'inatteso cambiamento degli eventi offre alle compagnie dell'acciaio l'opportunità di premere il pulsante di reset, potenzialmente salvando l'arrangement dubbio. Tuttavia, c'è ancora una forte resistenza politica. both President Joe Biden, l'ex candidato alla presidenza Donald Trump, e la Vice President Kamala Harris hanno espresso il loro dissenso verso l'arrangement.

Il Comitato degli Investimenti Esteri negli Stati Uniti (CFIUS), un gruppo di alti funzionari responsabili dell'analisi degli affari significativi che coinvolgono entità statunitensi, ha esaminato l'acquisizione di Pittsburgh-based US Steel per alcuni mesi a causa di preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

Con la Casa Bianca che esprime l'intenzione di bloccare l'affare e i funzionari del CFIUS che mirano a evitare l'influenza politica, l'estensione del termine è sembrata l'opzione più adatta, come suggerito da due fonti diverse.

Un rappresentante della compagnia con sede a Tokyo ha rifiutato di commentare. Un rappresentante di Pittsburgh-based US Steel non ha risposto alla richiesta di commento.

L'acquisizione proposta si è trasformata in un barile di polvere da sparo politico. Diversi democratici della Rust Belt, come il Sen. Sherrod Brown dell'Ohio e il Sen. John Fetterman della Pennsylvania, si oppongono anche all'affare. Il sindacato United Steelworkers, che sostiene Harris per la presidenza, è stato anche un feroce critico dell'acquisizione.

Di recente, US Steel ha dichiarato che sarebbe stata costretta a licenziare dipendenti e chiudere i mulini senza il sostegno del Nippon. Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha menzionato durante la sua visita ad aprile alla Casa Bianca che le revisioni legali avrebbero deciso il destino dell'affare.

Lo scorso fine settimana, diversi gruppi imprenditoriali hanno inviato una lettera al Segretario al Tesoro Janet Yellen, avvertendo dei pericoli della politicizzazione di un procedura progettata per valutare i rischi per la sicurezza nazionale in modo oggettivo.

US Steel è stata messa in vendita nel 2023 dopo un'offerta di takeover da $7 miliardi da parte di Cleveland Cliffs, una compagnia con sede nell'Ohio. L'affare da $14,9 miliardi con Nippon Steel, il più grande produttore di acciaio del Giappone, è emerso come risultato di questo processo di vendita.

Il termine esteso per la revisione del CFIUS è un aspetto cruciale perboth US Steel e Nippon Steel, poiché una decisione aziendale dipende dal suo esito. Data la forte opposizione politica, navigare con successo questa revisione potrebbe avere un impatto significativo sulla loro relazione aziendale in corso.

Leggi anche: