L'amministrazione Biden dovrebbe rivelare nuove prove che dimostrano la parte significativa di RT nelle attività di spionaggio internazionale della Russia.

Il governo degli Stati Uniti svelerà i risultati delle indagini di intelligence declassificate che indicano che RT è profondamente intrecciata con le operazioni di intelligence russe a livello globale e avvierà un'iniziativa diplomatica per condividere informazioni con i paesi sui pericoli legati alle azioni di RT, secondo un ufficiale.

Una scoperta significativa dell'intelligence degli Stati Uniti suggerisce che per oltre un anno il governo russo ha inserito discrezionalmente un'unità di raccolta informazioni in RT, dedicata alle operazioni di influenza globale. Una fonte vicina alla questione ha rivelato questa attività come parte della descrizione dei funzionari statunitensi di un'espansione sostanziale del ruolo di RT come strumento e portavoce del Cremlino all'estero. Questa attività va oltre la propaganda e le operazioni di influenza occulta, arrivando alla procurement militare, secondo la fonte.

L'obiettivo principale degli Stati Uniti è informare i paesi sulla collaborazione tra RT e le agenzie di intelligence russe nei loro sforzi per fomentare discordia e danneggiare i processi democratici, rendendo allo stesso tempo significativamente più difficile per RT operare a livello internazionale, ha detto l'ufficiale.

CNN ha richiesto una risposta da RT, mentre il Dipartimento di Stato non ha risposto prontamente a una richiesta di commento.

Questa enfasi sulle attività globali di RT e delle sue affiliate, che agiscono per conto dell'intelligence russa, segue solo una settimana dopo che l'amministrazione Biden ha annunciato una serie di azioni per contrastare le iniziative simili del governo russo che mirano alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024. Il Dipartimento della Giustizia (DOJ) ha reso pubblici i capi d'imputazione contro due cittadini russi, ha imposto sanzioni a dieci individui ed entità in relazione a questi sforzi e ha sequestrato 32 domini internet.

I diplomatici statunitensi mirano a sfruttare eventi imminenti, come l'assemblea generale delle Nazioni Unite, per creare una coalizione di paesi per affrontare questa sfida.

In precedenza nota come Russia Today, RT gestisce piattaforme televisive e online in tutto il mondo, diffondendo la visione del Cremlino. Dopo che gli ufficiali dell'intelligence degli Stati Uniti hanno determinato che il media ha contribuito ai tentativi russi di manipolare le elezioni del 2016, il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha imposto a RT America di registrarsi come agente straniero nel 2017.

Gli Stati Uniti affermano che la propaganda e la disinformazione di RT hanno giocato un ruolo cruciale nel generare risposte pro-Russia al conflitto in Ucraina a livello globale, secondo un alto funzionario dell'amministrazione.

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, RT è stata bandita nell'Unione Europea e negli Stati Uniti il suo canale non viene trasmesso pubblicamente. Tuttavia, le trasmissioni di RT stanno aumentando in America Latina e in Africa subsahariana.

La campagna guidata dagli Stati Uniti per prendere di mira Huawei, un produttore di attrezzature per le telecomunicazioni cinese, iniziata durante l'amministrazione Trump e continuata sotto il presidente Joe Biden, viene vista come un modello di come gli ufficiali statunitensi intendono affrontare RT a livello globale. Attraverso uno sforzo globale per comunicare che l'azienda è uno strumento del governo cinese, gli Stati Uniti sono riusciti a convincere molti paesi a boicottare l'attrezzatura di Huawei.

La decisione degli Stati Uniti di condividere le informazioni sull

Leggi anche: