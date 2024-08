L'amministrazione Biden chiede nuovamente alla Siria di liberare il giornalista americano Austin Tice dopo 12 anni.

"Abbiamo ripetutamente sollecitato il governo siriano a collaborare con noi per poter finalmente riportare Austin a casa. Oggi, il Presidente Joe Biden ha nuovamente richiesto la sua immediata liberazione in una dichiarazione rilasciata mercoledì.

Austin Tice, ora 43enne, si era recato in Siria come giornalista freelance nell'estate del 2012 per reportare sulla guerra in corso. Fu fermato a un posto di blocco vicino a Damasco il 14 agosto 2012, solo tre giorni dopo il suo 31° compleanno.

In una dichiarazione separata rilasciata mercoledì, il Segretario di Stato Antony Blinken ha affermato: 'Sappiamo che il governo siriano detiene Austin e abbiamo ripetutamente offerto di trovare un modo per riportarlo a casa'.

Il governo del leader siriano Bashar al-Assad non ha mai riconosciuto pubblicamente di detenere Tice. Gli Stati Uniti non hanno relazioni diplomatiche con il regime siriano e hanno espresso opposizione a un ravvicinamento con Assad.

'Questa situazione è andata avanti troppo a lungo', ha detto Blinken. 'Chiediamo al governo siriano di collaborare con gli Stati Uniti per porre fine alla detenzione di Austin e per fornire informazioni sul destino di altri americani che sono scomparsi in Siria'.

'Ha continuato a cercare ogni possibile soluzione che possa portare al ritorno di Austin', ha aggiunto.

'Austin è andato in Siria per mostrare al mondo la verità di ciò che stava accadendo lì', ha detto. 'Non ci arrenderemo fino a quando non troveremo un modo per porre fine alla sua detenzione ingiusta'.

Né Blinken né Biden hanno fornito dettagli sui loro sforzi per ottenere la liberazione di Tice. In un evento di maggio 2023, il massimo diplomatico statunitense ha detto che erano 'impegnati con la Siria, impegnati con paesi terzi' per cercare di riportare Tice a casa.

CNN ha riferito in agosto 2022 che l'amministrazione Biden aveva avuto contatti diretti con il governo siriano in un tentativo di ottenere la liberazione di Tice. Nel 2020, durante l'amministrazione Trump, l'Inviato Speciale del Presidente per gli Ostaggi Roger Carstens si recò segretamente a Damasco e incontrò gli ufficiali del regime di Assad.

Iniziato quest'anno, la famiglia di un altro americano detenuto in Siria, Majd Kamalmaz, ha annunciato che era morto in cattività. Kamalmaz, un terapeuta del Texas, era stato fermato a un posto di blocco a Damasco nel 2017 mentre era in viaggio per visitare la famiglia e non si è più avuto sue notizie.

Kevin Liptak di CNN ha contribuito a questo report.

Date le dispute politiche in corso tra gli Stati Uniti e la Siria, il Presidente Biden e il Segretario di Stato Blinken hanno costantemente sollecitato il governo siriano a collaborare, con l'obiettivo di ottenere la liberazione di Austin Tice e di fornire informazioni su altri americani scomparsi.

Le complessità della politica certo presentano sfide nel risolvere questo caso prolungato, mentre il governo degli Stati Uniti cerca di trovare canali diplomatici per negoziare la libertà di Tice."

Leggi anche: