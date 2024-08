L'amministrazione Biden chiede alla Corte Suprema di sollevare l'ultimo blocco sul piano di rimborso dei prestiti agli studenti

La richiesta esercita una nuova pressione sui giudici per intervenire nella questione politicamente spinosa del perdono dei prestiti studenteschi poco più di un anno dopo che la maggioranza conservatrice ha respinto il piano di Biden.

La causa in due casi separati riguardanti il piano, noto come SAVE (Risparmio su un'istruzione di valore), mette a rischio il futuro di una delle politiche chiave dell'amministrazione Biden sui prestiti studenteschi solo pochi mesi prima delle elezioni di novembre. Inoltre, crea incertezza per gli studenti che tornano al college questo mese su come pagheranno i loro prestiti una volta laureati.

Il Dipartimento dell'Istruzione ha già messo in standby il piano SAVE lo scorso mese a causa della causa in corso, e i 8 milioni di debitori iscritti al piano di rimborso sono stati messi in una moratoria priva di interessi durante la quale non sono tenuti a fare i pagamenti mensili dei prestiti studenteschi.

Nel caso in questione, l'amministrazione Biden chiede alla Corte Suprema di annullare una decisione unanime emessa venerdì dalla 8ª Corte d'Appello che impedisce di procedere con qualsiasi ulteriore attuazione del piano SAVE mentre una causa legale promossa da sette stati a guida repubblicana viene risolta.

È la seconda richiesta d'urgenza riguardante il piano SAVE presentata alla Corte Suprema quest'estate. Tre stati a guida repubblicana hanno chiesto lo scorso mese alla Corte di mantenere un blocco parziale del piano mentre la loro causa contro di esso prosegue nei tribunali inferiori.

"L'inibizione dell'8ª Circoscrizione ha gravemente danneggiato milioni di debitori e il Dipartimento bloccando i cambiamenti pianificati da tempo e creando incertezza e confusione diffusa", ha scritto la Procuratrice Generale Elizabeth Prelogar nella sua richiesta d'urgenza alla Corte Suprema martedì.

"L'inibizione ha costretto il Dipartimento a mettere i debitori interessati in una moratoria temporanea - un risultato che è chiaramente peggiore per tutti", ha aggiunto.

Prelogar ha sottolineato che l'inibizione del tribunale inferiore è così ampia che influisce sulla capacità del Dipartimento dell'Istruzione di utilizzare altri programmi di prestiti studenteschi - che non sono in causa nella causa - per cancellare i debiti studenteschi.

"Quell'inibizione straordinaria ha mandato all'aria l'amministrazione del Dipartimento dei prestiti per milioni di debitori", ha scritto, aggiungendo in seguito che l'inibizione ha bloccato "l'attuazione delle disposizioni regolamentari che precedono da tempo la regola (che ha creato SAVE) e che gli stati non hanno correctamente contestato".

Prelogar ha anche detto alla Corte Suprema che se decidesse di non sollevare il blocco del tribunale inferiore sul SAVE, i giudici dovrebbero invece concordare per esaminare la legittimità del piano su una base accelerata quest'autunno.

La Corte Suprema ha chiesto agli stati di rispondere alla richiesta d'urgenza per l'19 agosto.

L'8ª Circoscrizione ha detto nella sua sentenza della scorsa settimana che i sette stati che hanno presentato il ricorso contro il SAVE "hanno dimostrato almeno una 'buona possibilità' di prevalere alla fine".

"All'analisi iniziale, gli Stati hanno la meglio degli argomenti su queste 'domande di legge sostanziali che rimangono da risolvere'", ha detto la corte nella sentenza non firmata di 10 pagine.

Il SAVE è una delle politiche chiave dell'amministrazione Biden-Harris sui prestiti studenteschi. È

