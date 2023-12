L'amministrazione Biden annuncia un pacchetto di assistenza militare all'Ucraina da 250 milioni di dollari, mentre gli Stati Uniti esauriscono i fondi disponibili

"Questo pacchetto fornisce fino a 250 milioni di dollari di armi ed equipaggiamenti nell'ambito dei prelievi precedentemente effettuati a favore dell'Ucraina", ha dichiarato il Segretario di Stato Antony Blinken in un comunicato. "Le capacità fornite nel pacchetto odierno includono munizioni per la difesa aerea, altri componenti del sistema di difesa aerea, munizioni aggiuntive per i sistemi di artiglieria a razzo ad alta mobilità, munizioni per artiglieria da 155 mm e 105 mm, munizioni anti-corazza e oltre 15 milioni di munizioni".

La scorsa settimana, l'amministrazione Biden ha dichiarato di avere un altro pacchetto di sicurezza per l 'Ucraina da annunciare quest'anno, ma sarebbe l'ultimo che gli Stati Uniti potrebbero fornire senza l'approvazione dei legislatori. In una lettera al Congresso, il responsabile del Dipartimento della Difesa Mike McCord ha dichiarato che "una volta che questi fondi saranno stati utilizzati, il Dipartimento avrà esaurito i fondi a nostra disposizione per l'assistenza alla sicurezza in Ucraina".

Questo pacchetto segna il limite della capacità degli Stati Uniti di fornire armi all'Ucraina senza ulteriori finanziamenti da parte del Congresso. L'amministrazione Biden ha chiesto al Congresso un pacchetto supplementare comprendente oltre 60 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina. Ma la legislazione è attualmente in fase di stallo perché i negoziatori cercano di trovare un compromesso sulla sicurezza delle frontiere e sulla politica dell'immigrazione, richieste chiave dei repubblicani come parte di qualsiasi accordo.

L'amministrazione ha ripetutamente avvertito che la sua capacità di fornire aiuti all'Ucraina si stava rapidamente esaurendo, costringendo il Pentagono ad allungare i pochi soldi rimasti in pacchetti di aiuti più piccoli.

"È imperativo che il Congresso agisca rapidamente, il prima possibile, per promuovere i nostri interessi di sicurezza nazionale aiutando l'Ucraina a difendersi e a garantire il suo futuro", ha dichiarato Blinken.

All'inizio del mese, gli Stati Uniti hanno annunciato pacchetti di sicurezza del valore di 200 e 175 milioni di dollari, relativamente piccoli rispetto ai pacchetti di aiuti molto più consistenti che l'amministrazione è riuscita a inviare in passato. Gli Stati Uniti hanno inviato oltre 46 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022.

Il pacchetto di aiuti annunciato mercoledì rientra nell'ambito della Presidential Drawdown Authority, che viene prelevata direttamente dalle scorte statunitensi e può essere spedita rapidamente in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno già esaurito l'altra forma di assistenza chiave, l'Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina, che consente al Dipartimento della Difesa di stipulare contratti con i produttori di armi per l'acquisto di armi per Kiev.

Fonte: edition.cnn.com