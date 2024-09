- L'amministrazione americana sostiene che la Russia sia coinvolta nell'ingerenza nel voto presidenziale della nazione.

Gli Stati Uniti hanno attuato sanzioni contro diverse persone e entità per l'interferenza nelle loro elezioni presidenziali, come rivelato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dal Procuratore Generale Merrick Garland. Ciò include rappresentanti dell'ente di radiodiffusione statale russa RT. Garland ha dichiarato che il cerchio interno di Putin aveva ordinato a società di pubbliche relazioni russe di diffondere informazioni false e narrative a favore del governo come parte di un'operazione per influenzare le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024.

Il Dipartimento del Tesoro ha evidenziato che gli attori sostenuti dal regime russo hanno storicamente utilizzato metodi diversi, come l'intelligenza artificiale, i deepfake e la disinformazione mirata, per indebolire la fiducia nei processi elettorali e nelle istituzioni americane. All'inizio del 2024, personale di alto livello della società di radiodiffusione RT ha anche iniziato a reclutare in segreto influencer americani dei social media per le loro campagne di influenza. RT ha nascosto il proprio coinvolgimento o quello del governo russo nel contenuto creato per influenzare l'opinione pubblica negli Stati Uniti attraverso una società di facciata.

Gli Stati Uniti portano accuse severe contro Mosca

L'obiettivo di questi tentativi di influenza era diffondere la propaganda del governo russo negli Stati Uniti e indebolire il sostegno all'Ucraina, che la Russia ha attaccato.

Coloro che sono stati colpiti dalle sanzioni includono la direttore generale di RT Margarita Simonian e altri dirigenti di alto livello della società di radiodiffusione. A seguito delle sanzioni, qualsiasi loro bene detenuto negli Stati Uniti sarà confiscato. Le transazioni con loro saranno proibite per i cittadini americani. Le transazioni internazionali diventeranno inoltre sempre più difficili per coloro che ne sono colpiti.

In precedenza, fonti ufficiali degli Stati Uniti hanno affermato che Mosca aveva interferito in elezioni precedenti degli Stati Uniti. Secondo le agenzie di intelligence degli Stati Uniti, la Russia ha interferito nelle elezioni del 2020 sostenendo il repubblicano Donald Trump e indebolendo il democratico Joe Biden. Mosca intendeva manipolare l'esito delle elezioni e fomentare la divisione all'interno della nazione, secondo un rapporto di intelligence declassificato.

Le agenzie di sicurezza degli Stati Uniti hanno anche ipotizzato che la Russia avesse interferito nelle elezioni del 2016 per sostenere il candidato repubblicano Donald Trump e ostacolare la democratica Hillary Clinton. Un procuratore speciale ha poi indagato sulla possibile collaborazione illecita tra la Russia e il team di Trump, ma non ha trovato prove sufficienti.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha identificato The Commission, che include RT e le sue entità affiliate, come agendo sotto l'influenza del regime russo nella diffusione di disinformazione e propaganda per influenzare le elezioni degli Stati Uniti. Dopo queste rivelazioni, i responsabili della Commission, come la direttore generale Margarita Simonian, affrontano severe punizioni, tra cui il sequestro dei beni e il divieto di transazioni.

