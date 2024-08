L'amministrazione accetta un accordo di sicurezza e immigrazione

A seguito dell'attacco con coltello mortale a Solingen, la Germania sta attuando misure severe in materia di immigrazione e asilo. I colloqui con i paesi stranieri e l'Unione Europea inizieranno la prossima settimana. Quest'ultima ritiene queste misure insufficienti.

Il governo tedesco ha proposto una serie di azioni per affrontare le questioni migratorie e dell'asilo, scatenate dall'attacco con coltello a Solingen. Ciò include modifiche alle leggi sulle armi, poteri di sicurezza potenziati, espulsioni e misure preventive. La ministra dell'Interno, Nancy Faeser, ha parlato di "cambiamenti significativi". Il ministro della Giustizia, Marco Buschmann, lo ha descritto come un pacchetto pratico e utile per rafforzare la sicurezza della Germania e adottare una linea più dura sull'immigrazione.

Sono emerse critiche attese dall'Unione e dal sindacato della polizia GdP.

Le misure previste includono l'ampliamento del divieto di portare coltelli e il divieto di armi da taglio pericolose. Sono considerati tagli alle spese e riduzioni dei benefici per alcuni richiedenti asilo. Per i richiedenti asilo il cui paese responsabile è stato identificato nella procedura di Dublino, "ulteriore acquisizione di benefici in Germania sarà proibita". coloro che lasciano il loro paese d'origine senza un valido motivo durante il processo di richiesta d'asilo perderanno il loro status protetto. Sarà consentito il riconoscimento facciale utilizzando dati pubblicamente accessibili e la polizia federale sarà autorizzata a utilizzare l'IA a tale scopo.

Faeser ha espresso di nuovo il suo shock per l'attacco. Ha affermato che il governo aveva sempre promesso di intraprendere passi decisi. I colloqui con i partner di coalizione, i Verdi e il FDP, sono già avvenuti dal weekend.

Il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato mercoledì che il governo avrebbe preso provvedimenti a seguito dell'attacco di Solingen insieme ai paesi stranieri e all'Unione Europea. Tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite nell'attacco di venerdì. Scholz ha reagito a una proposta del leader della CDU, Friedrich Merz, con cui aveva già discusso le conseguenze dell'attacco con coltello. Tuttavia, il presidente del gruppo parlamentare CDU/CSU ha sostenuto solo l'assegnazione di un rappresentante ciascuno dal governo e dall'Unione per preparare la cooperazione per i cambiamenti della legge.

Il governo federale intende discutere i piani con l'Unione e due stati federali, l'Assia e la Bassa Sassonia, per la settimana successiva. Buschmann ha chiarito che non si tratterà solo di una comunicazione unidirezionale in cui gli stati dettano al governo federale, ma si discuteranno anche i difetti di attuazione con gli stati. "C'è molto da discutere a livello di autorità statali", ha detto il politico del FDP.

L'Unione: alcuni aspetti sono principalmente simbolici

L'Unione ha giudicato il pacchetto insufficiente. "Non c'è nulla di sbagliato nella proposta presentata, ma purtroppo manca delle misure necessarie", ha dichiarato il segretario generale della CDU, Carsten Linnemann, al "Rheinische Post". Il governo federale "non è interessato a prendere sul serio la limitazione dell'immigrazione illegale". Guardando ai colloqui programmati, Linnemann ha suggerito: "Se il governo federale è interessato a discussioni costruttive, devono essere discussi i confini, l'applicazione della regola di Dublino e le espulsioni coerenti". Hanno apparentemente le conoscenze necessarie, ma "il problema è nell'attuazione", ha notato Linnemann. "L'epoca dei gruppi di lavoro è passata".

Anche l'esperto legale della CSU, Volker Ullrich, ha espresso riserve sull'efficacia delle misure concordate. "Temo che le misure della coalizione a traffico luminoso non vadano abbastanza lontano", ha detto ai giornali Funke. "Certe cose, come il rafforzamento delle leggi sulle armi, sono probabilmente più simboliche". Tuttavia, li considera "il primo passo nella giusta direzione".

Nel frattempo, il sindacato della polizia (GdP) aveva sperato in qualcosa di più. Il capo della GdP, Jochen Kopelke, ha dichiarato che mancavano regolamentazioni sul monitoraggio degli indirizzi IP e miglioramenti rapidi per la polizia federale ai confini. Era necessario un controllo completo di coloro che entrano dalle regioni dei gruppi terroristici, ha suggerito. Tuttavia, ha considerato i piani per consentire alla polizia di utilizzare software di riconoscimento facciale biometrici un progresso.

La Gioventù Verde ha espresso forti critiche. "Il fatto che la coalizione a traffico luminoso stia rispondendo all'attacco terroristico orribile a Solingen con l'esecuzione più rigorosa della legge sull'asilo è deplorevole. Invece di combattere l'islamismo, vengono prese di mira i rifugiati", ha dichiarato la co-portavoce Katharina Stolla. "Con la paura della destra, la coalizione a traffico luminoso viene spinta di nuovo a destra".

Nonostante la proposta del governo tedesco di severe misure di immigrazione e asilo dopo l'attacco di Solingen, l'Unione Europea e alcuni paesi individuali, come l'Unione, hanno giudicato queste misure insufficienti. Il segretario generale della CDU, Carsten Linnemann, ha criticato la proposta del governo tedesco, affermando che, sebbene non sia difettosa, manca delle misure sufficienti per limitare efficacemente l'immigrazione illegale e dovrebbe discutere i confini, l'applicazione della regola di Dublino e le espulsioni coerenti nei colloqui imminenti.

Leggi anche: