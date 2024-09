- L'amministrazione a livello federale incoraggia il coordinamento transfrontaliero su entrambi i bacini dell'Oder.

Il governo federale si sta concentrando ora sulla collaborazione transfrontaliera in materia di acqua lungo l'Oder. Nel nord-est del Brandeburgo, si tratta di gestire la scarsità d'acqua, nella regione dell'Oderbruch, si tratta di difese dalle inondazioni, e nella zona umida di Ueckermünde, si tratta di rinvigorire intere comunità rurali attraverso la riqualificazione, ha riassunto un rappresentante del Ministero federale dell'Interno. Superare questi problemi richiede collaborazione "tra pianificazione e gestione delle acque, e anche tra gli attori di entrambi i lati dell'Oder".

Le azioni su scala confinaria hanno senso in questi settori, poiché l'acqua non riconosce i confini e scorre dove può, ha dichiarato la ministra federale dell'Interno Klara Geywitz. Questo si applica a diversi aspetti: le difese dalle inondazioni possono essere efficaci solo se tutti i paesi confinanti agiscono all'unisono e in collaborazione. Chiunque costruisca una diga dovrebbe comunicare con il vicino dall'altra parte del fiume, ha proposto la politica SPD, secondo il copione del discorso preparato. Lo stesso ragionamento si applica alla scarsità d'acqua, alla siccità e alla siccità. "Chiunque scavi un pozzo dovrebbe anche comunicare con il vicino".

I progetti sull'acqua mirano a informare tutti

Il Ministero federale dell'Interno sostiene i progetti sull'acqua lungo l'Oder, a condizione che "l'informazione sia condivisa con tutti, indipendentemente dalla loro vicinanza all'Oder". Un progetto mira a migliorare l'equilibrio idrico regionale nell'area di frontiera tedesco-polacca. L'obiettivo è, tra le altre cose, di sfruttare le sinergie tra lo stoccaggio delle acque e le difese dalle inondazioni. Sono stati assegnati circa 200.000 euro di finanziamenti per questo progetto.

Un altro progetto finanziato si concentra sulle difese preventive dalle inondazioni. Devono essere sviluppate valutazioni del rischio, integrando la pianificazione dell'uso del suolo e informando i residenti. Il terzo progetto modello mira a ristabilire l'equilibrio idrico regionale nella zona umida di Ueckermünde. L'obiettivo a Rothenklempenow, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, è stabilizzare l'equilibrio idrico del paesaggio. "Questa regione attraversa periodi di siccità, che hanno un impatto negativo sull'agricoltura e sulla crescita della popolazione", ha chiarito il rappresentante del ministero. Questa strategia di gestione delle acque involve anche le comunità di frontiera polacche.

Ulteriori dettagli

[Immagini, elenchi e link omessi per sintesi]

Le recenti inondazioni in diverse aree lungo l'Oder hanno sottolineato la necessità di una migliore collaborazione transfrontaliera sulle difese dalle inondazioni. In luce di ciò, chiunque costruisca una barriera contro le inondazioni in un paese dovrebbe comunicare e collaborare con il paese confinante per garantire un'efficace difesa dalle inondazioni.

Despite the focus on managing water scarcity and boosting rural communities, flooding remains a significant challenge along the Oder. Efforts to mitigate flood risks should include not only building flood defenses but also sharing information and collaborating across borders to enhance overall effectiveness.

Leggi anche: