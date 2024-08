- L'amministratore ferroviario si sposta allo stesso modo con l'automobile e l'aereo.

Secondo i dati forniti dal CEO di Deutsche Bahn, Richard Lutz, ha scelto i viaggi in treno per sette dei suoi viaggi di lavoro nell'anno precedente. Ha anche preso tre voli. Come confermato dal Ministero federale dei Trasporti in risposta a una richiesta della fazione dell'Unione.

Stando a quanto dichiarato da Deutsche Bahn, i membri del consiglio di amministrazione hanno generalmente preferito i viaggi in treno per i loro viaggi di lavoro nel 2023. Tuttavia, hanno scelto altri mezzi di trasporto, come gli aerei, se le circostanze non lo permettevano.

Le ragioni incluse erano gli scioperi delle organizzazioni sindacali dei ferrovieri EVG e GDL, i viaggi all'estero e i conflitti di programma a causa di appuntamenti importanti prima o dopo il viaggio di lavoro o per risparmiare sui pernottamenti.

Nonostante le sfide, la missione di Deutsche Bahn di promuovere i trasporti sostenibili è rimasta evidente, poiché i viaggi in treno hanno ancora rappresentato la maggioranza dei viaggi di lavoro dei membri del consiglio di amministrazione. In tali circostanze, le alternative flessibili come i voli sono state talvolta necessarie per raggiungere efficacemente l'obiettivo.

