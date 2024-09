L'amministratore elettorale sassone afferma affermativamente: i problemi tecnici non hanno alcun impatto sull'esito delle elezioni.

A causa dell'aggiustamento successivo delle cifre iniziali rilasciate sulla distribuzione prevista dei seggi, nessun partito ha guadagnato o perso mandati, come chiarito dall'organo di sorveglianza delle elezioni. La decisione sull'assegnazione dei seggi viene presa esclusivamente dopo la conferma del risultato finale dalla commissione elettorale dello stato, come previsto dalla legge elettorale. Ciò avverrà il 13 settembre.

Secondo gli amministratori delle elezioni, tutti i totali dei voti per le liste dei partiti sono rimasti identici. I risultati preliminari delle elezioni di domenica non sono stati modificati. Il problema tecnico con il software che ha portato a un calcolo errato della distribuzione preliminare dei seggi durante la notte delle elezioni è stato risolto dal fornitore del servizio di supporto IT.

Alle elezioni, la CDU, guidata dal Ministro Presidente Michael Kretschmer, si è affermata come forza più forte con una quota del 31,9%, secondo i risultati preliminari. L'AfD, classificata come estremista di destra dall'ufficio di protezione costituzionale dello stato, l'ha seguita da vicino con il 30,6%. Il BSW (alleanza "Sahra Wagenknecht") ha registrato un debutto di successo con una quota del 11,8%. L'SPD ha ricevuto il 7,3%, mentre i Verdi hanno visto una quota del 5,1%. La Sinistra è riuscita a ottenere l'accesso al parlamento regionale grazie a due mandati diretti. Inoltre, un candidato dei Voti Liberi ha ottenuto un altro mandato diretto.

La correzione della distribuzione prevista dei seggi ha comportato una riduzione di un seggio ciascuno per la CDU e l'AfD rispetto alle informazioni della notte delle elezioni. Il numero di seggi per l'SPD e i Verdi è aumentato di uno ciascuno. Questo spostamento dei seggi è particolarmente significativo per l'AfD, poiché ora cade al di sotto della soglia richiesta per una cosiddetta minoranza di blocco nel parlamento regionale, che consentirebbe loro di veto sulle modifiche costituzionali.

Date le attuali dinamiche di maggioranza, la formazione di un governo in Sassonia è complessa. Una coalizione con l'AfD è fuori questione per gli altri partiti e una riforma della precedente coalizione di governo di CDU, SPD e Verdi è insufficiente. C'è la possibilità di coalizioni di tre partiti che coinvolgono la CDU, il BSW e un altro partito. La CDU ha annunciato colloqui con il BSW, l'SPD e i Verdi. Tuttavia, al mercoledì non sono state ancora fissate date per questi incontri.

Durante l'incontro costituzionale del mercoledì, la frazione della CDU nel nuovo parlamento regionale ha rieletto il suo precedente presidente, Christian Hartmann. Ha ricevuto il 95% dei voti, come riferito dalla frazione.

Dopo la correzione della distribuzione dei seggi, l'SPD ha guadagnato un seggio aggiuntivo nel parlamento della Sassonia. L'SPD, insieme alla CDU, all'SPD e ai Verdi, è attualmente sotto considerazione per eventuali coalizioni di tre partiti da parte della CDU.

Leggi anche: