- L'amministratore dell'Unione Heldt prevede ulteriori casi di riconoscimento dell'affiliazione.

Amministratore Delegato Horst Heldt ritiene che Union Berlin, la squadra tedesca di Bundesliga, sia riuscita a mantenere la propria identità. "Non credo che l'Unione abbia perso la sua identità. È incredibilmente forte. Si può sentire ogni giorno quando si è lì," ha notato il 54enne in una conversazione con "Doppelpass" su Sport1.

L'ex atleta professionista osserva l'ascesa a lungo termine e rapida dell'Unione Berlin, che ha rischiato la retrocessione nella stagione precedente. "Quello che è stato impressionante è questa rapida ascesa che si vede raramente. Forse è stata un po' troppo veloce," ha detto Heldt, riferendosi alla loro entrata nella Lega dei Campioni, "passare da una squadra promossa a partecipante alla Champions League, si cerca di rendere la squadra competitiva in tutti i tornei".

Heldt spera in una stagione tranquilla, nonostante i trasferimenti di alto profilo come Leonardo Bonucci lo scorso estate, che hanno sollevato preoccupazioni sull'identità unica dell'Unione Berlin. Ha liquidato queste preoccupazioni: "Si cerca di rinforzare la squadra con giocatori che hanno già esperienza in Champions League. Poi si cerca di avanzare ulteriormente".

Dopo un pareggio per 1:1 contro l'FSV Mainz 05 per inaugurare la nuova stagione, Heldt non vuole dimenticare le lezioni della stagione precedente. "La scorsa stagione ha dimostrato quanto rapidamente la lega può cambiare. Stiamo incorporando quella lezione in questa nuova stagione e siamo determinati a evitare di nuovo quel stress".

