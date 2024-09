L'amministratore delle ferrovie, Lutz, promette miglioramenti significativi.

Nel conflitto contro l'infamità dell'irregolarità di Deutsche Bahn, il CEO Richard Lutz ha promesso di apportare miglioramenti sostanziali a partire dal prossimo anno. A lungo termine, l'obiettivo è quello di aumentare la puntualità al 80% entro il 2027. Purtroppo, i viaggiatori devono prepararsi a lunghi tempi di attesa fino ad allora.

Lutz ha rivelato che il suo team si sarebbe occupato dei problemi "molto prima e in modo più drastico, fondamentale e disruptive". Ha fatto queste dichiarazioni in risposta al "Frankfurter Allgemeine". Lutz ha fatto intendere che ci saranno miglioramenti notevoli nel 2022.

Tuttavia, i passeggeri sono ancora invitati a prendere i orari dei treni con un pizzico di sale per il futuro prevedibile. Il consiglio di amministrazione di Deutsche Bahn ha presentato un piano di ristrutturazione seguendo le richieste del Ministro dei Trasporti Federale Volker Wissing. Il nuovo piano mira a un aumento della percentuale di puntualità al 75-80% nei servizi a lunga distanza entro il 2027. Ad esempio, quest'anno solo circa il 61% dei treni è riuscito ad arrivare entro 15 minuti dall'orario previsto in media.

Per migliorare la puntualità, Lutz ha sottolineato la necessità di alleggerire gli orari sui canali della rete congestionati. Ha spiegato che ciò alleggerirebbe la pressione sull'intero sistema, in particolare nei "nodi" e sui binari sovraccarichi. Tuttavia, la collaborazione con l'Agenzia Federale per la Rete sarebbe necessaria per riallocare gli slot dei binari.

In generale, Lutz ha sottolineato l'importanza di modernizzare l'antiquata infrastruttura ferroviaria. Ha riconosciuto che i cantieri spesso rappresentano sfide operative che non vengono incluse nell'orario.

Entro il 2027, il piano è quello di rendere l'orario più affidabile. "Con il nuovo sistema di costruzione sincronizzata, che implementeremo gradualmente nei prossimi anni, i cantieri verranno quindi integrati nell'orario", ha detto Lutz. Il Ministro dei Trasporti Federale Wissing aveva anche spinto per un aumento della redditività all'interno del gruppo Bahn, ad esempio attraverso tagli al personale amministrativo. La strategia di ristrutturazione prevede quindi tagli al personale entro il 2027 - "principalmente" nell'amministrazione, nelle vendite e nelle funzioni operative indirette.

