L'amministratore della città di Berlino sostiene la necessità di mettere le caviglie in braccio dopo gli attacchi con il coltello

In pochi giorni, Berlino assiste a tre cruenti incidenti in cui donne vengono accoltellate, con due risultati letali. La ministra della Giustizia di Berlino, Felor Badenberg, del partito CDU, ha espresso nuovamente le sue preoccupazioni, affermando: "Basta con questi attacchi brutali contro le donne da parte degli uomini. Non è altro che puro misoginia". Richiede urgentemente al ministro della Giustizia Buschmann di includere il braccialetto elettronico nella legge sulla protezione dalla violenza.

"Contemporaneamente, stiamo indagando a livello statale, considerando le necessarie modifiche legislative e le misure preventive", ha dichiarato Badenberg. "Un fatto rimane innegabile: questi incidenti sanguinosi non possono e non devono continuare".

Il ministro della Giustizia Marco Buschmann ha recentemente espresso il suo punto di vista in un'intervista, vedendo i braccialetti elettronici come uno strumento efficace contro la violenza domestica e si dice aperto all'utilizzo di questi dispositivi. Questi dispositivi trasmettono la posizione e, in caso di violazione dell'ordine di restrizione e contatto, la polizia viene immediatamente informata.

Una donna di 36 anni sopravvive all'attacco con il coltello

In un altro episodio scioccante a Berlino, una donna di 36 anni è stata selvaggiamente attaccata con un coltello di mercoledì, mentre una donna di 28 anni è diventata vittima di venerdì. In entrambi i casi, i sospetti sono uomini. Il sospetto aggressore della donna di 36 anni è apparentemente il suo ex-marito, sotto sospetto di femminicidio, termine per le donne uccise esclusivamente per il loro genere.

Venerdì, una donna di 38 anni a Berlino è stata aggredita da un uomo, che l'ha strangolata e tagliata con un coltello da cucina. Per fortuna, la polizia è intervenuta in tempo e ha arrestato il sospetto di 32 anni. La donna è stata immediatamente portata in ospedale.

Iniziativa del ministro degli Affari Familiari

La ministra degli Affari Familiari dei Verdi, Lisa Paus, è altrettanto determinata a proteggere coloro che sono vittime di violenza. "Il nostro paese sta lottando con un problema allarmante di violenza contro le donne", ha dichiarato. "Questo deve finire".

"Abbiamo bisogno non solo di un pacchetto di sicurezza contro gli attentatori armati di coltelli, ma anche di misure per prevenire e proteggere le donne dalla violenza", ha detto Paus.

In questo contesto, sta pianificando di introdurre una legge sull'Assistenza alla Violenza, progettata per garantire la protezione per tutte le vittime di violenza. "Ciò richiederà un investimento finanziario, consentendoci di sostenere gli stati nell'istituzione di più centri di prevenzione e protezione per le donne", ha osservato Paus. "Attualmente, ci sono troppo pochi di questi centri. Due femminicidi a Berlino in una settimana equivalgono a una donna uccisa ogni due giorni in Germania dal partner o dall'ex partner. Questa rabbia e frustrazione è difficile da contenere".

