- L'Amburgo registra un utile senza precedenti di 3,3 miliardi di euro.

Lo scorso anno, Amburgo, una città autonoma nota come Città libera e anseatica, è riuscita a registrare il suo maggiore surplus annuale mai registrato, nonostante le sfide e le crisi. Secondo il Senatore delle Finanze Andreas Dressel (SPD), la città ha ottenuto un "risultato annuo netto" di quasi 3,3 miliardi di euro, come indicato nella relazione sulla gestione approvata dal Senato e pubblicata il martedì. Al contrario, nel 2022 il risultato è stato di soli 28 milioni di euro.

"Amburgo può guardare con ottimismo all'anno finanziario e commerciale del 2023, grazie ai record di investimenti, rimborsi del debito e risultati annuali netti, nonostante le difficoltà", ha dichiarato Dressel. I principali contributori di questo successo finanziario sono stati i dividendi Hapag-Lloyd, pari a circa 1,5 miliardi di euro, e gli aggiustamenti nella procedura fiscale. Circa 2,5 miliardi di euro di questo surplus possono essere aggiunti alla riserva generale.

La città ha anche stabilito record negli investimenti e nei rimborsi del debito. Esclusi i suoi partecipazioni municipali, Amburgo ha investito circa 1,9 miliardi di euro - un aumento significativo rispetto ai 1,3 miliardi di euro del 2022. Comprese le società controllate, gli investimenti totali ammontano a circa 5,3 miliardi di euro, destinati a iniziative come la costruzione di scuole e case, trasporti, energia e infrastrutture sociali.

Sono stati presi nuovi prestiti per un importo di 291 milioni di euro, con un limite di circa 2,7 miliardi di euro. Contestualmente, sono stati rimborsati anticipatamente e integralmente prestiti COVID-19 per circa 483 milioni di euro. In totale, sono stati rimborsati debiti per circa 2,5 miliardi di euro, riducendo il deficit dell'amministrazione centrale da circa 25,12 miliardi di euro nel 2022 a 22,67 miliardi di euro nell'anno precedente.

Il surplus record è stato presentato al Senato per l'approvazione, evidenziando il successo finanziario di Amburgo. Nonostante le sfide, il Senato si attende ulteriori risultati positivi negli investimenti, nei rimborsi del debito e nei risultati annuali netti per l'anno successivo.

