- L'Amburgo ottiene un utile senza precedenti di circa 3,3 miliardi di euro.

Despite the ongoing conflict in Ukraine, a sluggish economy, increasing interest rates, and lingering impact of the COVID-19 pandemic, Amburgo è riuscita a concludere l'anno precedente con il suo più grande surplus annuale mai registrato. Il Senatore delle Finanze Andreas Dressel (SPD) ha presentato un "bilancio pulito" di circa 3,3 miliardi di euro nell'ambito della presentazione del rapporto d'affari approvato dal Senato.

Nel 2022, il bilancio ammontava a 28 milioni di euro. Tuttavia, Dressel ha messo in guardia contro le aspettative elevate: "Non c'è spazio per nulla di straordinario o per nuove richieste". Mercoledì, il Senato presenterà al parlamento la bozza del bilancio per i prossimi anni 2025 e 2026.

Dressel ha menzionato la necessità di integrare gli ultimi accordi salariali nel settore pubblico. Ha sottolineato la necessità di coprire le spese sociali in aumento e i costi più elevati per l'alloggio dei richiedenti asilo, a carico del governo federale. Ha criticato il Ministro delle Finanze federale Christian Lindner (FDP) per aver proposto il congelamento dei salari per i lavoratori ad alto reddito. "Lo metteremo alla prova. (...) Non possiamo permetterci significativi cali delle entrate".

Apertura alla riduzione dell'imposta sulle transazioni immobiliari per determinate categorie

Dressel ha suggerito di abbassare l'imposta sulle transazioni immobiliari per i primi acquirenti di case residenziali, alloggi sociali e progetti di usufrutto perpetuo. Una volta che il governo federale avrà apportato le modifiche alla legge fiscale, il tasso d'imposta scenderà al 3,5% per queste categorie. Dressel ha respinto una riduzione generale dell'imposta sulle transazioni immobiliari di recente aumentata, poiché i fondi sono necessari per la riqualificazione energetica e quindi non sarebbero disponibili.

Dressel si è detto soddisfatto della situazione finanziaria dell'anno precedente: "Despite le circostanze sfidanti, Amburgo può concludere positivamente il bilancio e l'anno finanziario 2023 con un record di surplus negli investimenti, nell'ammortamento e nei risultati annuali puliti". La fonte del boom finanziario è stata dovuta a due fattori: i pagamenti di dividendi di 1,5 miliardi di euro da parte della società di navigazione Hapag-Lloyd e una modifica nella procedura fiscale. Da questo surplus, circa 2,5 miliardi di euro avrebbero potuto essere aggiunti alla riserva generale.

Investimenti record e rimborso dei prestiti

Sono stati raggiunti anche nuovi record negli investimenti e nel rimborso dei prestiti. Senza le sue società municipalizzate, la città di Amburgo ha investito quasi 1,9 miliardi di euro - seguendo circa 1,3 miliardi di euro nel 2022. Comprese le società municipalizzate, sono stati investiti circa 5,3 miliardi di euro, tra cui la costruzione di scuole e case, o trasporti, energia e infrastruttura sociale.

Sono stati contratti nuovi prestiti per un importo di 291 milioni di euro. Sono stati concessi prestiti per circa 2,7 miliardi di euro. Simultaneamente, i prestiti COVID-19 di circa 483 milioni di euro sono stati completamente rimborsati in anticipo nell'anno precedente. In totale, sono stati rimborsati debiti per quasi 2,5 miliardi di euro - riducendo il deficit nell'amministrazione centrale da circa 25,12 miliardi di euro nel 2022 a 22,67 miliardi di euro nell'anno precedente.

L'Associazione dei Tassatori di Amburgo ha richiesto nuovamente attenzione alle spese. "Ora sembra un momento favorevole per mettere in ordine e risparmiare, a nostro avviso", ha detto il suo presidente Sascha Mummenhoff. Come la frazione della Sinistra nel parlamento di Amburgo, Mummenhoff si è detto sorpreso che, secondo il rapporto d'affari, il 18,8% dei residenti di Amburgo sia a rischio di povertà. "Chiunque voglia veramente che i cittadini di Amburgo possano continuare a permettersi di vivere qui deve anche sostenere questo con azioni concrete". Il

