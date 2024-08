- L'ambulanza di pompieri sta colpendo i pedoni.

Un'ambulanza del vigili del fuoco di Berlino ha investito un pedone a Friedrichsfelde, nel distretto di Lichtenberg. L'uomo ha riportato gravi ferite ed è stato portato in ospedale. Lo ha reso noto il vigili del fuoco. Successivamente, si è verificato un incidente sulla Volkradstraße, vicino alla Schwarzmeerstraße, tra il pedone e l'ambulanza, che stava tornando alla caserma senza le luci accese.

Il pedone, dopo le prime cure da parte di un medico di emergenza e della squadra di accompagnamento, è stato portato in ospedale. La Volkradstraße è stata completamente chiusa per circa 40 minuti. La polizia di Berlino sta indagando sulla causa dell'incidente. Il centro operativo della polizia non ha fornito alcuna informazione iniziale.

L'incidente tra l'ambulanza e il pedone è avvenuto nel distretto di Lichtenberg, specificamente vicino alla Volkradstraße e alla Schwarzmeerstraße. Dopo l'incidente, l'ambulanza è tornata alla caserma dei vigili del fuoco situata a Lichtenberg.

