Lamborghini Huracán Sterrato: Veicolo progettato per superfici di ghiaia e pista da corsa

Lamborghini ha elevato il suo estremo sportivo, l'Huracán, dandogli un'estetica da fuoristrada. Ha senso? Non proprio, ma è divertente. E l'atleta ha altre sorprese in serbo.

Come la Porsche 911 Dakar, un fuoristrada sportivo, Lamborghini, una sportiva del gruppo Volkswagen, potrebbe avere un supercar rialzato. Tuttavia, la 911 Dakar vanta una storica vittoria nella Rallye Paris-Dakar del 1984, mentre l'Huracán no.

Tuttavia, i marchi appariscenti come Lamborghini non hanno bisogno di motivi convincenti per presentare un nuovo giocattolo per gli appassionati di auto. Quindi perché non modificare l'Huracán con un classico motore aspirato a dodici cilindri, aggiungendo 4,4 cm di altezza da terra e 3 cm alla larghezza di carreggiata. E alcune modifiche estetiche, considerando i pensieri dei designer, sembrano appropriate - magari i vistosi fanali ausiliari a LED sulla cappotta per le condizioni meteorologiche avverse o per la polvere, se ti capita di trovarti nel deserto.

Tuttavia, poiché il comunicato stampa evidenzia l'esterno che esprime il carattere avventuroso dell'Huracán, Lamborghini può esercitare i suoi gusti eccentrici, anche se appare un po' strano. Questo include i parafanghi estesi con un profilo insolito e una protezione sottoscocca enorme, dove di solito si trova il diffusore gigantesco.

Certamente, il resto delle capacità di un'auto da rally sono innate nel DNA dell'Huracán. Ad esempio, la trazione integrale variabile, il differenziale meccanico di bloccaggio e la potenza illimitata. I pneumatici Bridgestone Dueler a grana grossa (235/40 R19 anteriori e 285/40 R19 posteriori) sono progettati per potenziare le capacità complessive dell'Huracán. Il nome del modello, "strada non asfaltata", è molto azzeccato. Inoltre, la tecnologia runflat è utile. Se punti una gomma in un paesaggio remoto con un oggetto appuntito, puoi comunque continuare a guidare verso il riparo dove si trova la ruota di scorta - anche se a una velocità notevolmente più bassa. La vettura di prova ha dovuto accontentarsi dei pneumatici Pirelli Scorpion e ha funzionato altrettanto bene.

Preparati per un test drive? Allora salta direttamente nel corpo in alluminio e fibra di carbonio da 1,5 tonnellate. E poco dopo che ti sei seduto sui sedili sportivi in Alcantara, ti rendi conto di essere ancora seduto in un'auto sportiva a tutti gli effetti. Quindi, un po' di entrata difficile e via dicendo. L'Huracán non ha porte a forbice, quindi questo extra tocco di stile per l'ingresso degli ospiti è risparmiato. Fortunato o sfortunato - dipende dalla prospettiva.

Premi il pulsante di avvio sotto il cofano e il dieci cilindri esplode in vita quasi senza cerimonie. I suoi 610 cavalli e 560 Newton metri di coppia vengono inviati a una trasmissione automatica a sette velocità a doppia frizione. Sembra facile da gestire.

Tuttavia, sii cauto con il pedale dell'acceleratore, perché anche in quest'epoca di auto elettrificate, questo Huracán fuoristrada è un eccezionale macchina di accelerazione. Con il dieci cilindri, che infatti ruggisce quando spinto alle alte rivoluzioni, non c'è turbo ritardo. Tira quasi linearmente fino a poco sotto i 9000 giri. Mentre la trasmissione a sette velocità cambia morbidamente, 200 km/h e oltre vengono raggiunti in un lampo, con gli occupanti saldamente trattenuti negli schienali imbottiti.

Più un'auto sportiva che un fuoristrada

Durante il viaggio, il Sterrato a trazione integrale si sente più un'auto sportiva che un fuoristrada (anche se c'è una modalità rally tra le modalità di guida), che in fondo è - nonostante gli estesi parafanghi in plastica nera. Sterrato per la Nordschleife? Perché no. Si curva incredibilmente preciso e frena brutalmente con i suoi enormi dischi in ceramica delle dimensioni di una pizza.

Ma l'idea di sfrecciare intorno alla Foxhole a 300 km/h è un'idea assurda. Lamborghini limita il suo coltellino svizzero automobilistico a 260 km/h. Nessun problema, il viaggio lì è comunque più emozionante. E per raggiungere i 200 km/h, il bestione a motore centrale con 5,2 litri ne impiega solo 9,8 secondi, secondo il costruttore.

Tuttavia, la questione se il Sterrato, come la 911 Dakar, offra più comfort di guida di un Huracán normale è più interessante. Probabilmente no, però. Anche nella modalità più confortevole, il due posti con ammortizzatori regolabili rolla piuttosto asciutto sulle gobbe. Tuttavia, gli ammortizzatori leggermente più morbidi aiutano a mitigare gli urti più duri e consentono all'atleta di immergersi notevolmente durante la frenata.

È piuttosto largo (1,96 metri senza specchietti esterni) e non molto spazioso, rendendo l'uso quotidiano improbabile. Tuttavia, è piuttosto silenzioso a velocità e giri moderati. Tuttavia, quando spinto, il 5,2 litri V10 con iniezione combinata diretta e indiretta diventa un mostro. La modificata presa d'aria non altera questo, per proteggere il motore dall'inghiottire la polvere.

Se stai cercando una versione personalizzabile dell'edizione limitata (solo 1499 prodotti), dovrai contattare il tuo concessionario locale per la disponibilità. Il sito del costruttore sta ancora vendendo lo Sterrato, ma troverai molti modelli preimpostati sui mercati online appropriati. Il prezzo? Preparati a spendere almeno 340.000 euro. Sono 70.000 euro in più del prezzo base, ma sembra un investimento saggio se vuoi un'auto sportiva in grado di sollevare la polvere!

Lamborghini potrebbe modificare l'Huracán equipaggiandolo con pneumatici tutto-terreno, rendendolo più versatile per diversi tipi di terreno. Altri marchi di lusso sono riusciti a trasformare le loro auto sportive in veicoli fuoristrada capaci, e Lamborghini potrebbe seguire la loro strada.

Inoltre, la nuova versione dell'Huracán potrebbe attrarre un pubblico più ampio, non solo gli appassionati di auto sportive estreme. L'aggiunta di capacità fuoristrada potrebbe renderlo un'opzione allettante per gli appassionati di auto che apprezzano sia l'esperienza di guida su strada che fuoristrada.

