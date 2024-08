- L'ambizioso portiere dell'Hertha Tabakovic con i suoi gol segreti

Haris Tabakovic costruirà sui successi della sua prima stagione nel suo secondo anno con la Bundesliga Hertha BSC. "Siamo tutti ambiziosi. Si tratta di consegnare sul campo e fare ciò che richiede l'allenatore," ha detto il capocannoniere della scorsa stagione in vista della partita di sabato contro l'Hamburger SV (20:30/Sky), "dobbiamo offrire una prestazione di alto livello a Hamburg, che non sarà facile."

Il centravanti di 29 anni ha superato la sconfitta interna per 1-2 contro lo SC Paderborn: "Era la prima partita. Il giorno dopo la partita, ci pensi ancora, ma quando torni in campo dopo un giorno di riposo, l'attenzione è sulla prossima partita." A Hamburg, il due volte internazionale bosniaco si aspetta "una squadra di altissimo livello con ambizioni elevate, una partita notturna e un tutto esaurito."

Spera in una prestazione diversa dalla sua squadra rispetto a quella contro gli Ostfriesi. "Spesso abbiamo inseguito la partita. Si tratta di trovare soluzioni e spazi per vincere i duelli 1:1." Naturalmente, Tabakovic stesso vuole segnare di nuovo presto, come ha fatto nella scorsa stagione. Se punterà di nuovo al titolo di capocannoniere per la nuova stagione, remains to be seen: "Mi pongo degli obiettivi e li scrivo. Ma quelli sono per me."

L'allenatore dell'Hertha, Cristian Fiél, sarebbe felice di avere una pagina scritta. "Sono contento che sia il mio giocatore e che io sia il suo allenatore. Conosciamo le qualità di Haris, comprese la sua precisione e la sua forza aerea," dice Fiél, sperando in un esito positivo nelle trattative contrattuali in corso, "che i colloqui onesti e aperti portino al risultato che alcuni, compreso me, sperano."

Le aspettative di Haris Tabakovic per la partita imminente contro l'Hamburger SV sono le seguenti: "Dobbiamo imparare dai nostri errori contro lo SC Paderborn e iniziare la partita in modo positivo. Questo è cruciale per noi per vincere e siamo determinati a dare il nostro meglio." Nella trattativa contrattuale in corso, la volontà dell'allenatore dell'Hertha, Cristian Fiél, è chiara: "Vogliamo trattenere il talento di Haris nella nostra squadra e speriamo di raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso."

Leggi anche: