L'ambizione di Schumacher di tornare in Formula 1 ha avuto un'infortunata fine.

Mick Schumacher's sogno di rientrare in Formula 1 attraverso la squadra Williams è stato frustrato. Invece di Sargeant, la squadra ha optato per l'argentino Franco Colapinto come nuovo pilota, lasciando Schumacher in panchina. Colapinto, di 21 anni, farà il suo debutto con Williams nel prossimo Gran Premio d'Italia a Monza (domenica, ore 15/RTL, Sky e sul live ticker di ntv.de).

Il team principal di Williams, James Vowles, ha dichiarato: "Cambiare pilota a metà stagione non è stata una decisione facile, ma crediamo che dia a Williams la migliore possibilità di lottare per i punti per il resto della stagione. Questo è un duro colpo per Sargeant". Williams si era frustrata con le prestazioni di Sargeant, in particolare dopo il suo grave incidente a Zandvoort.

Schumacher ha corso in precedenza per la squadra Haas in Formula 1, ma non è riuscito a ottenere un posto da allora. Tuttavia, l'ex quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ha difeso Schumacher sul quotidiano 'Bild', sostenendo: "La macchina non era competitiva. Molti ancora hanno una falsa impressione di lui da quel periodo".

Ultima speranza di Schumacher

Chez Mercedes, Schumacher è un pilota di riserva, ma le sue possibilità di diventare un pilota regolare sono scarse. Schumacher ha già subito un intoppo a Zandvoort quando Alpine ha scelto l'australiano Jack Doohan invece di lui come secondo pilota regolare dal 2025. L'unica vera opportunità di Schumacher per ottenere un posto regolare per la stagione successiva sembra essere con Sauber, che diventerà un team ufficiale Audi nel 2026.

Il campionato di Formula 1 del 2023 ha ancora nove gare prima della fine. In queste gare rimanenti, Schumacher avrebbe potuto dimostrare le sue abilità ad Audi. Altrimenti, parteciperà ora al Campionato del Mondo Endurance (WEC) a Texas, come originariamente pianificato, guidando per la squadra Alpine.

Colapinto segna il ritorno di un pilota argentino in Formula 1 dopo 23 anni e correrà con il numero 43. Sargeant, che ha un contratto con Williams, che utilizza motori Mercedes, deve lasciare il posto alla fine di questa stagione per fare spazio a Carlos Sainz dalla Ferrari. Sargeant è riuscito a segnare un solo punto in quasi due anni con la squadra britannica.

Despite Mick Schumacher's aspiration to return to Formula 1 through the Williams team, he found himself sidelined after the team chose Franco Colapinto as their new driver. Schumacher's passion for motor sports continues, as he will participate in the World Endurance Championship (WEC) in Texas, driving for the Alpine team.

Leggi anche: