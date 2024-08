L'ambasciatore USA in Giappone non parteciperà alla cerimonia di pace di Nagasaki dopo l'esclusione di Israele.

La cerimonia di quest'anno si svolgerà al Parco della Pace di Nagasaki venerdì, dove diplomatici provenienti da più di 100 paesi osserveranno un minuto di silenzio per commemorare il momento in cui gli Stati Uniti hanno sganciato la seconda bomba atomica sul Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il sindaco di Nagasaki, Shiro Suzuki, ha informato i reporter la scorsa settimana che Israele sarebbe stato escluso a causa di preoccupazioni per la sicurezza, nonostante gli avvertimenti delle nazioni occidentali che ciò avrebbe potuto avere implicazioni per la partecipazione dei loro stessi ambasciatori.

"Se Israele fosse escluso, diventerebbe difficile per noi avere una partecipazione di alto livello a questo evento", ha detto una lettera del 19 luglio inviata al sindaco e firmata dagli ambasciatori di Francia, Germania, Italia e degli Stati Uniti, nonché dal chargé d'affaires del Canada, del Regno Unito e dell'Unione Europea.

L'ambasciata tedesca ha informato CNN giovedì che il suo ambasciatore Clemens von Goetze non parteciperà e invierà invece il suo ministro consigliere. CNN sta cercando di confermare la partecipazione o meno degli altri firmatari della lettera.

Il bombardamento di Hiroshima dell'6 agosto 1945 e Nagasaki tre giorni dopo ha portato alla resa incondizionata del Giappone e alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, ha anche ucciso decine di migliaia di persone, sia immediatamente che nelle settimane e negli anni successivi a causa della malattia da radiazioni.

Ogni anno le due città organizzano commemorazioni a cui partecipano i diplomatici per promuovere la pace a livello globale e l'idea che le armi nucleari non debbano mai più essere utilizzate.

La mossa di Nagasaki contrasta con quella di Hiroshima, che ha ospitato la sua cerimonia martedì e ha invitato l'ambasciatore israeliano in Giappone Gilad Cohen, la cui presenza è stata accolta da proteste da parte di dimostranti pro-palestinesi.

Entrambe le città erano sotto pressione da parte degli attivisti e dei gruppi di sopravvissuti al bombardamento per escludere Israele a causa della sua bombardamento della Striscia di Gaza, dove decine di migliaia di palestinesi sono stati uccisi dal momento in cui Israele ha iniziato a prendere di mira il gruppo militante Hamas dopo l'attacco dell'8 ottobre.

La Russia e la Bielorussia sono state entrambe escluse dalle cerimonie a causa dell'invasione di Mosca dell'Ucraina e i campagne avevano sperato che Nagasaki e Hiroshima avrebbero escluso Israele allo stesso modo.

Giovedì, un portavoce dell'ambasciata degli Stati Uniti ha detto a CNN che l'ambasciatore ha scritto al sindaco di Nagasaki martedì, definendo la decisione di escludere Israele politica e dicendo che non avrebbe avuto altra scelta che ritirarsi.

L'ambasciata degli Stati Uniti ha anche detto che l'assenza di Emanuel può essere spiegata dalla "lettera che gli ambasciatori dei paesi del G6 e dell'UE hanno inviato al sindaco di Nagasaki".

"Parteciperà a una cerimonia per la pace al tempio Zojoji di Tokyo, oltre a osservare un minuto di silenzio all'ambasciata", ha detto il portavoce. Il tempio tiene un servizio commemorativo il venerdì.

L'ambasciatore aveva diretto gli altri consolati degli Stati Uniti in Giappone a fare lo stesso, ad eccezione dell'avamposto a Fukuoka, situato nella stessa prefettura di Kyushu di Nagasaki, secondo l'ambasciata.

"Il governo degli Stati Uniti sarà rappresentato a Nagasaki dal principale ufficiale del consolato di Fukuoka", ha detto il portavoce.

In un'intervista con CNN in precedenza questa settimana, Cohen ha accusato il sindaco di Nagasaki di "inventare" le preoccupazioni per la sicurezza e di "hijackare questa cerimonia per i suoi motivi politici".

Giovedì, il sindaco Suzuki ha ribadito che la decisione non era legata alla politica e ha detto di essere "dispiaciuto di sentire" che l'ambasciatore degli Stati Uniti non poteva partecipare.

"Il motivo per questo è evitare eventuali circostanze impreviste e garantire che la cerimonia si svolga senza intoppi e in un'atmosfera pacifica e solenne", ha detto ai reporter.

"Se fosse per motivi politici, personalmente credo che i paesi in conflitto dovrebbero essere invitati, ma purtroppo non possiamo invitare tali paesi considerando l'impatto che avrebbe sulla cerimonia".

Ha detto che le autorità continueranno a cercare la loro comprensione spiegando costantemente la situazione.

Il capo del gabinetto del Giappone, Yoshimasa Hayashi, ha detto che il ministero degli affari esteri era stato in contatto con Nagasaki per spiegare gli affari internazionali, ma le autorità locali prendono le decisioni finali sugli eventi che organizzano.

