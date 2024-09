L'amato ex-spacciatore James Darren e' morto.

James Darren, noto per il suo ruolo nel film "Gidget" e come cantante, è recentemente venuto a mancare. Era molto apprezzato dalle donne e si è anche cimentato nella regia. La sua vita si è conclusa all'età di 88 anni, dopo essere stato giudicato troppo debole per un intervento chirurgico obbligatorio.

Nato James Ercolani nel 1936 a Philadelphia da genitori italiani, abbandonò la scuola a 16 anni per dedicarsi alla recitazione. Un talent scout lo notò e studiò con il rinomato coach di recitazione Stella Adler prima di firmare un contratto con la Columbia Pictures e debuttare sul grande schermo in "The Young and the Brave" nel 1956.

La sua carriera decollò tre anni dopo con il ruolo nella commedia "Gidget", in cui interpretò il surfista "Moondoggie" insieme a Sandra Dee. Il film fu un successo e scatenò la moda del surf in California e le carriere dei suoi protagonisti. Darren lanciò anche una carriera musicale, incidendo la canzone del film e ottenendo successo con "Goodbye Cruel World" nel 1961.

Darren comparve in due sequel, "Gidget Goes to Hawaii" (1961) e "Gidget Goes to Rome" (1963), ogni volta con una diversa protagonista. "Ero vincolato da un contratto", disse a Entertainment Weekly nel 2004. "Ero un prigioniero. Ma era la miglior prigione in cui potessi mai essere incarcerato, con queste deliziose giovani donne."

Tuttavia, la rapida fama non sempre portò felicità a Darren. "Ero in uno show televisivo di balli a San Francisco, e centinaia di donne hanno fatto irruzione nello studio, hanno sfondato la porta di vetro, mi hanno trascinato fuori, a terra, e mi hanno strappato i capelli come ricordo", raccontò a People magazine. "Ero terrorizzato. Le lacrime mi scorrevano sul viso perché faceva male."

Durante gli anni '70, comparve in diverse serie televisive come "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" e "The Love Boat". Dal 1983 al 1986, interpretò il ruolo principale insieme a William Shatner e Heather Locklear nella serie poliziesca "T.J. Hooker", e diresse anche un episodio. In seguito, diresse episodi per serie di successo come "Melrose Place" e "Beverly Hills, 90210".

Darren si sposò con la sua fidanzata d'infanzia, Gloria Terlitsky, nel 1955, e ebbero un figlio, Jim, nel 1956. Si separarono nel 1958, e Jim fu poi adottato dal terzo marito di Gloria e prese il cognome Moret. Nel 1960, Darren sposò l'ex Miss Danimarca Evy Norlund, e ebbero altri due figli, Christian e Anthony.

Secondo un comunicato sul suo sito web, James Darren se n'è andato pacificamente nel sonno al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Suo figlio, Jim Moret, ha riferito a The Hollywood Reporter che suo padre era previsto per un intervento di sostituzione della valvola aortica, ma è stato giudicato troppo debole per l'operazione. "Ho sempre creduto che sarebbe sopravvissuto perché era così trendy. Era sempre trendy."

Leggi anche: