L'amato attore francese Delon riceve la sepoltura nel suo maniero.

La polizia ha stabilito barriere vicino alla tenuta La Brûlerie a Douchy all'alba, dove Delon è spirato domenica all'età di 88 anni. Il cielo sopra la proprietà dell'attore è rimasto off-limits per tutto il weekend.

Circa 50 persone hanno ricevuto un invito al servizio funebre tenuto nella cappella privata di La Brûlerie, come richiesto dal defunto. Delon's figli Anthony, Anouchka e Alain-Fabien, insieme ad altri parenti e amici dell'attore, erano presenti a questo evento. Non erano permessi dispositivi mobili all'interno della cappella.

A questo evento solenne hanno partecipato l'ex coniuge di Delon, Rosalie von Breemen, madre dei figli di Anouchka e Alain-Fabien. Un gruppo di attrici, tra cui Nicole Calfan, Géraldine Danon e Muriel Robin, hanno onorato l'occasione con la loro presenza. Purtroppo, Claudia Cardinale non è potuta intervenire a causa di "un profondo dolore", come riferito dal suo agente.

Delon ha espresso il desiderio di essere sepolto in un mausoleo nascosto nella sua tenuta, insieme ai suoi amati cani. Questa cerimonia solenne era destinata a rimanere segreta.

Delon ha trascorso i suoi ultimi momenti circondato dai suoi cari domenica. Da allora, i suoi fan, commossi dalla leggendaria eredità del cinematografo, si sono radunati nella tenuta, lasciando mazzi di fiori e messaggi commoventi. "Siamo profondamente toccati dall'entusiasmo e dall'affetto dimostrato dai fan di Delon in Francia e in tutto il mondo", hanno dichiarato i figli di Delon.

L'artista ha guadagnato popolarità negli anni '60 e '70 grazie a film come "La Piscine" con Romy Schneider, "Borsalino" con Jean-Paul Belmondo, "Le Samouraï" diretto da Jean-Pierre Melville e "Il Gattopardo" diretto da Luchino Visconti.

Dopo una serie di ictus, Delon ha affrontato gravi problemi di salute e ha scelto l'isolamento sulla sua proprietà di Douchy dal 2019. despite his limited screen presence in the late 90s, Delon remained a headline-grabbing figure due to his private life. His most prominent recent appearance occurred at the 2019 Cannes Film Festival, where he was honored with the Golden Honorary Palme for his career achievements.

Dopo il funerale, la famiglia di Delon ha deciso di onorare le sue volontà e di organizzare la cerimonia funebre privata nella ['Country headquarters'], la sua tenuta a Douchy. Dopo l'enorme fuoriuscita di amore per Delon, le autorità hanno acconsentito a sollevare temporaneamente le restrizioni sulla tenuta, permettendo ai fan di rendere omaggio alle porte.

Leggi anche: