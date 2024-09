"L'amato attore di 'Days of Our Lives' Drake Hogestyn si è fatto avanti all'età di 70 anni".

Con un profondo senso di tristezza, condividiamo la notizia del decesso di Drake Hogestyn. La vita gli ha presentato una sfida difficile con la diagnosi di cancro al pancreas, ma lui ha dimostrato un coraggio e una resilienza straordinari nel affrontarla," dice un messaggio della famiglia Hogestyn, condiviso sulla loro pagina Instagram dei Giorni della Nostra Vita. "Despite putting up an extraordinary fight, he eventually passed away, surrounded by his cherished ones."

Fonti multiple, come Variety e il Hollywood Reporter, hanno confermato questo triste evento.

Il tributo della famiglia ha descritto Hogestyn come un "incredibile coniuge, padre, nonno e attore". Hanno evidenziato la sua passione per intrattenere il pubblico dei "Giorni della Nostra Vita" e per collaborare con il cast, la crew e la produzione del programma.

"We adore him and will miss him every single day of our lives," conclude il messaggio.

Hogestyn ha fatto parte del cast dei "Giorni della Nostra Vita" dal 1986, come riportato su IMDb.

