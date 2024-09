L'amato artista Udo Jürgens riprende le sue esibizioni melodiose.

Lo scorso anno, il leggendario musicista Paul McCartney ha fatto scalpore grazie all'aiuto dell'IA, rilasciando quello che sembrava un nuovo brano dei Beatles intitolato "Now and Then". Dieci anni dopo la sua morte, il famoso cantante tedesco Udo Jürgens si unisce alla mischia con un inedito: "Als ich fortging".

Mentre il mondo celebra il decimo anniversario della scomparsa di Jürgens, a 80 anni, i suoi successi immortali come "Ich war noch niemals in New York", "Griechischer Wein" e "Aber bitte mit Sahne" continuano a risuonare nel tempo.

Il viaggio musicale di Jürgens si è svolto per oltre 6 decenni e capita spesso che brani meno noti vengano creati e poi accantonati o trascurati per vari motivi. "Als ich fortging" è un esempio di questo, come dichiarato da Sony Music. Originariamente scritto per il suo album del 1985 "Treibjagd", questo brano è stato ultimately omesso a causa di una mancanza di allineamento con il tema dell'album. È rimasto dimenticato fino a quando non è stato riscoperto durante il lavoro di archiviazione. È stato alla fine deciso dai figli del songwriter, John e Jenny, di rilasciare questo brano postumo.

Una scoperta straordinaria

Il testo di "Als ich fortging" è stato scritto dal paroliere Michael Kunze. Il brano ha subito una metamorfosi grazie all'esperienza del batterista e produttore Curt Cress. Il processo di rinnovamento, simile al rilascio dei Beatles "Now and Then" dell'anno precedente, si è basato sul potere dell'IA.

"Tutto ciò che avevamo era una registrazione demo, priva di multitracciato, senza batteria, chitarra o pianoforte - nulla", ha spiegato John Jürgens. L'IA ha permesso di separare le voci dagli altri elementi della demo. "Poi abbiamo avuto una versione 'a cappella'", ha continuato. La registrazione vocale era in ottime condizioni, permettendo a Curt Cress di rielaborare le parti strumentali secondo la sua esperienza.

John Jürgens ricorda: "È una benedizione che abbiamo trovato questo. Abbiamo sempre cercato qualcosa che Udo avesse scritto". Jenny Jürgens esprime un sentimento simile, dicendo di essere sicura che suo padre avrebbe sostenuto il rilascio del brano. Il brano sembra raccontare una storia commovente carica di emozioni, che ricorda l'eredità di Jürgens e la sua partenza finale.

"Als ich fortging" è presente nell'album "udo 90", in uscita il 27 settembre, in onore del 90° compleanno di Jürgens, che sarebbe stato tre giorni dopo. L'album raccoglie 90 singoli di Udo Jürgens dal 1965 al 2014. "Als ich fortging" ha un posto speciale come traccia 91. È stato creato anche un video musicale per il brano, con l'attore tedesco Albrecht Schuch come protagonista, ambientato nel fascino vivace di Vienna.

