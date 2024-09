L'amato accusato è stato giudicato colpevole di omicidio colposo dopo un processo legale durato dieci anni

Dieci anni fa, una donna di 28 anni scomparve a Hamburg. Non è stato fino a gennaio dell'anno precedente che un pescatore ha trovato i suoi resti in un canale di Wilhelmsburg. L'ex amante della donna è presto diventato il principale sospettato e recentemente è stato condannato a quasi dodici anni di prigione per omicidio colposo.

Il tribunale regionale di Amburgo ha condannato un uomo di 43 anni a undici anni e nove mesi per l'omicidio colposo della sua ex amante. Sono già stati scontati sette mesi di questa pena a causa dei ritardi nel processo, come confermato da un portavoce del tribunale. Secondo la sentenza, la donna scomparve nel marzo 2013 e non fu più vista fino a gennaio dell'anno scorso, quando i suoi resti furono trovati nel distretto di Wilhelmsburg dove viveva, in un canale.

Il momento esatto della sua morte rimane incerto, ma il tribunale presume che l'uomo abbia ucciso la donna bulgara dopo la sua scomparsa di oltre un decennio.

I conflitti personali tra i due individui sono stati probabilmente il movente del crimine, secondo le conclusioni del tribunale. La donna era apparentemente coinvolta con l'allora gestore di un bordello e chiedeva il suo sostegno finanziario. Se lui si rifiutava, lei minacciava di rivelare la loro relazione e le sue attività illecite alla sua famiglia. La decisione del tribunale è stata inferiore alla richiesta della procura di dodici anni e nove mesi, ma più severa della richiesta di assoluzione della difesa.

Parti del corpo ritrovate dal pescatore

Dopo la scomparsa della donna, gli investigatori sospettarono un gioco sporco e segnalarono il suo ex amante come principale sospettato. Fu anche arrestato e accusato nel 2014, ma il tribunale regionale di Amburgo si rifiutò di riaprire il caso a causa dell'assenza del corpo al momento.

I resti della donna sono stati infine trovati da un pescatore nello stesso canale a metà gennaio 2023. I sommozzatori della polizia hanno subsequently recuperato gran parte del corpo. Dopo che l'identità del corpo è stata confermata, l'imputato è stato nuovamente arrestato alcune settimane dopo per il sospetto di essere coinvolto nel crimine.

Il tribunale regionale di Amburgo si è rifiutato di riaprire il caso a causa dell'assenza del corpo della donna, ma questa situazione è cambiata quando i suoi resti sono stati scoperti nel canale di Wilhelmsburg a gennaio 2023.

