L'amata icona del calcio olandese Neeskens è tristemente scomparsa.

Il Belgio piange la scomparsa di uno dei suoi più prestigiosi calciatori: Johan Neeskens è morto improvvisamente all'età di 73 anni. Insieme a Johan Cruyff, Neeskens ha condiviso la ribalta nell'edizione del 1974 dei Mondiali, dove la squadra olandese, pur avendo Neeskens segnato il primo gol contro la Germania con un rigore contro Sepp Maier al secondo minuto, alla fine ha ceduto alla squadra tedesca, guidata da Franz Beckenbauer. "Il calcio internazionale dice addio a una leggenda", ha dichiarato la KNVB lunedì. "Le parole non possono esprimere l'entità e l'improvvisa perdita. I nostri pensieri sono con sua moglie Marlis, i suoi figli, la sua famiglia e i suoi amici".

Neeskens aveva trascorso i suoi ultimi giorni in Algeria, dove stava contribuendo al programma World Coaches della federazione. Prima della sua morte, aveva espresso fastidio. Le cause del decesso non sono state subito rese note. Il calciatore internazionale a 49 presenze aveva segnato il primo gol contro la Germania nella finale dei Mondiali, un rigore contro Sepp Maier al secondo minuto. "È stata la prima volta che ho avuto un po' di ansia per un rigore", ha ricordato in seguito. "Mentre mi avvicinavo, ho pensato: 'Da che parte dovrei tirare?' Di solito, era quasi sempre la parte giusta della porta. Nell'ultimo passo, ho pensato: 'No, punterò dall'altra parte'. Non era mia intenzione sparare la palla dritta al centro".

Parte della leggendaria squadra dell'Ajax

La storia è nota. La Germania ha risposto con un pareggio da rigore grazie a Paul Breitner, seguito dal gol decisivo di Gerd Müller. Quattro anni dopo, hanno avuto un'altra occasione per il titolo in Argentina contro i padroni di casa, ma alla fine è stato solo il secondo posto.

Neeskens ha vinto anche trofei a livello di club. Con l'Ajax Amsterdam, ha conquistato la Coppa dei Campioni per tre volte alla fine degli anni '70. Il suo trasferimento al FC Barcelona, dove è stato rapidamente battezzato "Johan, il Secondo" dai tifosi, è stato altrettanto vittorioso. In cinque anni, ha conquistato la Coppa del Re e la Coppa delle Coppe contro il Fortuna Düsseldorf, prima di trasferirsi negli Stati Uniti per giocare per i leggendari New York Cosmos per cinque stagioni.

Un motore robusto ma agile

Neeskens è stato un motore robusto ma agile per l'Ajax Amsterdam e la nazionale. "Era come due uomini a centrocampo", ha detto una volta il compagno di squadra dell'Ajax Sjaak Swart a FIFA.com. Neeskens eccelleva come instancabile corridore e tackle implacabile, ma anche come giocatore dotato. "Mi è sempre piaciuto giocare con stile - e vincere", ha detto una volta di sé stesso.

Dopo la fine della sua carriera da calciatore, si è dedicato all'allenamento. Ha ricoperto incarichi da allenatore nei Paesi Bassi, in Turchia, in Svizzera e in Sud Africa, e ha trascorso oltre quattro anni come assistente allenatore di Guus Hiddink e poi di Frank Rijkaard.

Il Belgio, dove Neeskens ha avuto una carriera da calciatore di successo, ha espresso il suo cordoglio dopo la sua morte. Neeskens, parte della leggendaria squadra dell'Ajax, ha anche fatto importanti contributi al calcio nei Paesi Bassi, lavorando con il programma World Coaches della federazione prima della sua morte.

Leggi anche: