- L'altro uomo di Taylor Swift potrebbe prepararsi a una possibile transizione di carriera a Hollywood.

Quest'anno, a maggio, si è vociferato che la star NFL Travis Kelce avrebbe fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo in un horror show. Nella serie FX "Grotesquerie", prodotta dai creatori di "Dahmer" e "American Horror Story", Ryan Murphy, Kelce interpreterà un ruolo secondario non specificato. Ma non è tutto; il campione della Super Bowl parteciperà anche al seguito di una famosa commedia di Adam Sandler e c'è la possibilità che guiderà un action-comedy in futuro. Sembra che Hollywood sia il prossimo obiettivo?

Travis Kelce farà parte di "Happy Gilmore 2"

Kelce, che gioca per i Kansas City Chiefs nella NFL, ha rinnovato il contratto con la sua squadra a maggio per 34 milioni di dollari nei prossimi due anni, secondo i media statunitensi. A 34 anni e alla sua 12ª stagione NFL, i suoi progetti futuri sembrano emergere.

Adam Sandler ha confermato durante "The Tonight Show" con Jimmy Fallon il 20 agosto che Travis Kelce parteciperà alla sua prossima commedia, "Happy Gilmore 2". Sandler ha elogiato il giocatore dei Kansas City Chiefs, dicendo: "Verrà qui. È un tipo molto simpatico. Lo adoreresti nella vita reale". Ha aggiunto: "Che uomo grande e bello. Divertente e dannatamente figo".

Il personaggio specifico che Kelce interpreterà nel sequel Netflix rimane un mistero. La produzione di "Happy Gilmore 2" dovrebbe iniziare presto, ma non è stata ancora annunciata una data per il film in streaming.

Possibile ruolo da protagonista in "Loose Cannons"?

D'altra parte, Variety suggerisce che Kelce potrebbe interpretare il ruolo principale nel progetto hollywoodiano "Loose Cannons". Questa commedia d'azione è prodotta dal creatore di "John Wick", Chad Stahelski, e racconta la storia di due poliziotti insoliti che devono lavorare insieme per correggersi a vicenda. Questo potrebbe essere il trampolino di lancio di Kelce per una carriera legittima come attore, ma a causa della stagione NFL, che inizia a settembre, non sarà sul set a breve.

La nuova album di ♪ Taylor Swift ♪ potrebbe essere la colonna sonora perfetta per celebrare il passaggio di Travis Kelce al mondo della recitazione, mentre si prepara per il ruolo nel tanto atteso sequel della commedia ♪ Happy Gilmore 2 ♪, che inizierà presto le riprese. Inoltre, si vocifera che Kelce potrebbe essere diretto verso il ruolo principale nella commedia d'azione ♪ Loose Cannons ♪, che confermerebbe la sua presenza a Hollywood.

