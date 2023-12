L'alto funzionario elettorale del Maine rimuove Trump dal voto del 2024

La decisione rende il Maine il secondo Stato a squalificare Trump dalla carica, dopo che la Corte Suprema del Colorado ha emesso una sentenza sorprendente che lo ha rimosso dal voto all'inizio di questo mese. Lo sviluppo è una vittoria significativa per i critici di Trump, che dicono che stanno cercando di applicare una disposizione costituzionale che è stata progettata per proteggere il Paese da insurrezionisti antidemocratici.

Il Segretario di Stato del Maine Shenna Bellows, democratica, ha emesso la decisione giovedì dopo aver presieduto un'udienza amministrativa all'inizio del mese sull'eleggibilità di Trump. Un gruppo bipartisan di ex legislatori statali ha presentato la sfida contro Trump.

La decisione di Bellows può essere impugnata in tribunale, ed è quasi certo che la parte di Trump contesterà questo risultato.

"Non sono giunto a questa conclusione con leggerezza", ha scritto Bellows. "La democrazia è sacra... Sono consapevole che nessun Segretario di Stato ha mai privato un candidato presidenziale dell'accesso al voto sulla base della Sezione Tre del Quattordicesimo Emendamento. Sono anche consapevole, tuttavia, che nessun candidato presidenziale si è mai impegnato in un'insurrezione".

La maggior parte degli esperti legali ritiene che la Corte Suprema degli Stati Uniti risolverà la questione per l'intero Paese.

Tuttavia, la decisione del Maine si basa sullo slancio che i critici di Trump hanno rivendicato dopo la sentenza del Colorado. Prima del Colorado, diversi altri Stati, come il Michigan e il Minnesota, hanno respinto tentativi simili.

Ratificato dopo la Guerra Civile, il 14° Emendamento dice che i funzionari americani che "si impegnano" nell'insurrezione non possono ricoprire cariche future. Ma la disposizione è vaga e non dice come il divieto debba essere applicato.

Trump nega di aver commesso illeciti riguardo al 6 gennaio 2021 e afferma che le sfide legali sono prive di fondamento.

Questa storia è in corso e sarà aggiornata.

