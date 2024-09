L'Alternativa per la Germania (AfD) non ha diritto di veto in Sassonia.

Ops, c'è stato un problema nell'elaborazione dei risultati delle elezioni statali della Sassonia. Inizialmente, AfD e CDU avevano ottenuto più seggi, mentre SPD e Verdi avevano subito una perdita. Ora, i risultati preliminari vengono rivisti - con conseguenti cambiamenti significativi.

Secondo l'autorità elettorale, un errore tecnico ha portato alla diffusione di una distribuzione errata dei seggi. Dopo la rivalutazione, AfD perde il suo potere di veto nello stato, di conseguenza.

In modo simile, la CDU subisce un piccolo passo indietro, perdendo un seggio. Al contrario, sia i Verdi che l'SPD acquistano un seggio in più nel parlamento statale di Dresda. Il potere di veto dell'AfD consentiva loro di bloccare determinate leggi statali che richiedevano l'approvazione unanime dei due terzi di tutti i parlamentari.

In dettaglio, nella Sassonia e in altri stati federali, figure come i giudici costituzionali e i capi degli uffici di audit di stato vengono nominati attraverso una maggioranza dei due terzi di tutti i membri del parlamento. Ciò consentiva a queste posizioni di rimanere vacanti senza il consenso dell'AfD. Inoltre, i parlamenti statali non potevano sciogliersi senza il loro consenso.

I risultati rivisti mostrano che l'AfD non avrà più il potere di veto nel parlamento statale della Sassonia a causa della perdita di un seggio.

