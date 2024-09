L'Alternativa per la Germania (AfD) ha vinto per la prima volta le elezioni parlamentari della Turingia.

In Turingia, per la prima volta, l'Alternativa per la Germania (AfD) ha ottenuto il maggior numero di voti in un'elezione statale all'interno della Germania. Il partito, guidato dal leader Björn Höcke, ha ottenuto un impressionante 32,8%, secondo il conteggio finale della commissione elettorale statale. Questo li ha messi ben avanti rispetto all'Unione Cristiano-Democratica (CDU), che ha ottenuto il 23,6%. A completare il podio è stata un'alleanza fresca guidata da Sahra Wagenknecht (BSW), che ha raccolto il 15,8% dei voti, spingendo così il Partito della Sinistra (13,1%) al quarto posto. Il Partito Socialdemocratico (SPD) è riuscito a entrare nel parlamento statale con il 6,1%, ma purtroppo i Verdi non ce l'hanno fatta con solo il 3,2%. La partecipazione degli elettori ha registrato un significativo aumento, raggiungendo il 73,6%.

La vittoria nelle elezioni per il Landtag ha portato l'Alternativa per la Germania (AfD) in prima linea, diventando il partito più grande nella scena politica della Turingia. despite their strong showing, the AfD's success in the Landtag election did not translate into an absolute majority, requiring them to form a coalition with other parties.

