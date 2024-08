Prossimi concorsi politici regionali - L'Alternativa per la Germania (AfD) di estrema destra è attualmente in testa in Turingia e Sassonia.

Con le elezioni statali in Turingia e Sassonia a una settimana di distanza, un sondaggio dell'Istituto Insa per il quotidiano "Bild" indica che il partito AfD (Alternativa per la Germania) è in testa in entrambe le regioni. Secondo gli studiosi, non è possibile creare governi dominanti senza la collaborazione della BSW (Alleanza per Sahra Wagenknecht) o dell'AfD al momento.

In Sassonia, l'AfD è attualmente al 32%, superando la CDU (Unione Cristiano-Democratica) al 30%. La BSW si aggiudica il 15%, l'SPD (Partito Socialdemocratico) il 6%, e i Verdi il 5%. Purtroppo, il partito di Sinistra non riuscirà a rientrare nel parlamento statale di Dresda con il suo 4%. I Voti Liberi sono al 3%, mentre l'FDP (Partito Democratico Liberale) è al 5%. Una maggioranza senza l'AfD può essere raggiunta solo con la BSW.

In Turingia, l'AfD è in testa con il 30%, seguita dalla CDU al 21% e dalla BSW al 20%. Il partito di Sinistra si attesta al 14%, mentre l'SPD è al 6%. Entrambi l'FDP e i Verdi sono sotto la soglia del 3% necessaria per rientrare nel parlamento statale. I restanti partiti si dividono il 3% dei voti.

Secondo Insa, se ci fossero elezioni dirette per il ministro presidente, entrambi i governanti in carica avrebbero un significativo vantaggio prima delle elezioni, secondo il sondaggio. In Sassonia, il 45% dei partecipanti voterebbe per Michael Kretschmer (CDU). In Turingia, Bodo Ramelow (Sinistra) otterrebbe il 33%, mentre il candidato in testa dell'AfD, Björn Höcke, otterrebbe il 18%.

In Sassonia, l'interesse per gli eventi del partito potrebbe essere aumentato, data la corsa serrata tra Michael Kretschmer della CDU e Björn Höcke dell'AfD. In Turingia, il partito di Sinistra potrebbe considerare di organizzare una festa d'addio, poiché sembra improbabile che rientrerà nel parlamento statale.

Leggi anche: