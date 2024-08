L'Alta Corte impedisce certi requisiti di prova della cittadinanza per il voto di novembre in Arizona.

Il corpo giudiziario ha mantenuto in vigore un ostacolo a parte della legislazione che imponeva ai votanti di dimostrare la loro cittadinanza americana per partecipare al processo di voto delle elezioni presidenziali di quest'anno. D'altra parte, ha permesso l'attuazione di altri regolamenti sulla prova di cittadinanza nello stato, rendendo più difficile per gli individui registrarsi per gli eventi di voto statali e locali. La verifica della cittadinanza sarà essenziale per i nuovi votanti che compilano un modulo di registrazione per il voto dello stato.

La decisione è stata annunciata in un breve decreto senza fornire ulteriori dettagli, una pratica standard per i ricorsi urgenti.

Tre giudici conservatori - Thomas, Alito e Gorsuch - hanno espresso il loro sostegno all'applicazione di un'ampia gamma dei requisiti di prova di cittadinanza dello stato. D'altra parte, quattro giudici - i giudici liberali Sotomayor, Kagan, Jackson e il giudice conservatore Barrett - hanno sostenuto il mantenimento di tutte le sezioni contestate della legge in sospeso.

La situazione continua ad evolversi e verrà aggiornata man mano che emergeranno ulteriori dettagli.

Il dibattito politico in corso ruota intorno alla decisione della corte sui requisiti di prova di cittadinanza per il voto. Nonostante il corpo giudiziario abbia confermato alcuni aspetti della legge, il dibattito sulla necessità di questi requisiti nel processo democratico rimane acceso.

Leggi anche: