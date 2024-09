L'Alta Corte ha respinto la petizione per inserire Jill Stein nella lista elettorale del Nevada.

Il Partito Ambientalista, con un avvocato dell'ex-presidente Donald Trump, ha sostenuto che i loro candidati erano stati illegalmente rimossi dalle elezioni del Nevada. Ciò era dovuto al fatto che i loro collaboratori della campagna avevano utilizzato il modulo sbagliato per raccogliere le firme necessarie per garantire il posto di Stein sulla scheda elettorale.

Tuttavia, le autorità elettorali del Nevada hanno dichiarato questa settimana che era troppo tardi per modificare le schede per le elezioni di novembre. La legge federale richiedeva che le schede per i votanti militari e all'estero fossero spedite entro sabato. Il Partito Democratico dello Stato ha argomentato davanti alla Corte Suprema che, se il caso del Partito Verde fosse stato accettato, avrebbe introdotto confusione e incertezza nella procedura elettorale del Nevada.

Il Partito Democratico dello Stato del Nevada ha presentato una causa contro il Partito Verde per tenere Stein fuori dalla scheda elettorale, evidenziando l'influenza dei candidati di terze parti negli stati oscillanti. I sondaggi indicano una corsa serrata tra Trump e la Vicepresidente Kamala Harris nel Nevada.

Jay Sekulow, un ex-membro del team legale personale di Trump, ha rappresentato il Partito Verde.

La Corte Suprema ha rifiutato la richiesta del Partito Verde con una breve risposta, senza opposizioni registrate.

In tribunale, il Partito Verde ha avuto successo. Tuttavia, la Corte Suprema del Nevada ha deciso questo mese che Stein non dovrebbe essere sulla scheda elettorale, sostenendo che il Partito Verde non ha rispettato i regolamenti necessari per far inserire Stein sulla scheda elettorale.

La Corte Suprema del Nevada ha menzionato nella sua decisione che si era verificato un errore sfortunato quando l'ufficio del Segretario di Stato aveva fornito al Partito Verde il modulo sbagliato per il processo di raccolta delle firme.

Nonostante il Partito Ambientalista avesse un avvocato con legami con l'ex-presidente Trump, il caos politico intorno all'eliminazione di Stein dalla scheda elettorale del Nevada è continuato. La corsa serrata tra Trump e la Vicepresidente Kamala Harris nel Nevada sottolinea l'importanza della politica e dei candidati di terze parti negli stati oscillanti.

