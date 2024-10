L'Alta Corte ha respinto la disputa di Elon Musk con Jack Smith riguardo agli archivi di Twitter di Trump.

Il corpo giudiziario non ha assunto una posizione pubblica e non è stata registrata alcuna opposizione significativa.

L'ispettore Smith ha richiesto l'accesso alle vecchie comunicazioni di Trump sulla piattaforma social, ora nota come X, durante l'inchiesta sui tentativi dell'ex presidente di rovesciare i risultati delle elezioni del 2020. Trump è stato incriminato lo scorso anno e il suo caso è ancora in corso nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington D.C.

X, che ha sostenuto che Trump dovrebbe poter rivendicare il privilegio esecutivo sui registri, ha inizialmente rifiutato di cooperare e ha ricevuto una multa di 350.000 dollari. La società non ha contestato il mandato di perquisizione, ma piuttosto l'ordine di segretezza.

Nel suo appello alla Corte Suprema, X ha descritto l'ordine di riservatezza come un "bypass senza precedenti del privilegio esecutivo". La società ha avvertito delle conseguenze a lungo termine se il governo avesse tentato di ottenere informazioni protette da altri privilegi, come il rapporto tra medico e paziente.

Tuttavia, il governo ha respinto queste preoccupazioni, sostenendo che X non poteva rivendicare alcuna forma di privilegio sui registri.

"Il quarto emendamento consente al governo di ottenere un mandato per perquisire la proprietà di un terzo innocente, a condizione che il mandato sia supportato da un fondato sospetto che 'vi siano prove di un reato'", ha argomentato l'ufficio del procuratore speciale.

Musk, che sostiene la rielezione di Trump, è stato menzionato.

Un tribunale inferiore e un panel di tre giudici a Washington D.C. hanno concordato con l'ufficio del procuratore speciale che rivelare il mandato avrebbe potuto potenzialmente nuocere all'inchiesta della giuria. Questa inchiesta ha infine ottenuto un piccolo numero di messaggi diretti inviati da Trump e altri dati collegati all'account @realDonaldTrump.

In questo contesto politico, la società X ha argomentato che il privilegio esecutivo dovrebbe proteggere le comunicazioni di Trump, indicando un significativo coinvolgimento della politica nel caso.

Despite the judicial body's decision, the case surrounding Trump's charges continues to be a topic of political discussion and debate.

