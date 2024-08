- L'Alsazia esprime il suo sostegno a Vladimir Putin.

Jürgen Elsässer, l'uomo dietro "Compact", ha espresso nuovamente il suo dissenso nei confronti del governo federale dopo una vittoria preliminare in tribunale e ha mostrato la sua lealtà al presidente russo Vladimir Putin. "Non permetterò a nessuno di impedirmelo: sono un sostenitore di Putin", ha dichiarato Elsässer durante una conferenza di partito di AfD Sassonia-Anhalt a Magdeburgo, suscitando applausi tra i presenti. Nel suo discorso, ha definito la ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) una fascista, il ministro della Difesa Boris Pistorius (SPD) un criminale di guerra e ha lanciato insulti contro la leader dei Verdi Ricarda Lang.

Il Tribunale Amministrativo Federale ha temporaneamente sospeso il divieto della pubblicazione di estrema destra "Compact", imposto da Faeser, principalmente a causa di domande sulla proporzionalità del divieto. Ciò significa che la rivista può riprendere la pubblicazione, sotto determinate condizioni, fino a quando non verrà emesso un verdetto finale nei procedimenti principali. Faeser ha banned the magazine on July 16, deeming it a "key voice" of the extreme right-wing movement.

Elsässer ha espresso fiducia a Magdeburgo, definendo il suo successo legale un segno di "vittoria possibile". Se la sua rivista è riuscita a fregare Faeser, l'AfD in Sassonia-Anhalt potrebbe diventare il leader dello stato. Elsässer ha sottolineato che il legame tra "Compact" e la filiale di stato dell'AfD è stato amichevole e fraterno per anni.

Il pubblicatore ha espresso il suo malcontento per lo "stato ladro" che ancora detiene i beni di "Compact". Ha annunciato l'intenzione di chiedere risarcimenti e danni a Faeser e ha presentato un piano per un servizio di approvvigionamento di emergenza, sostenendo di avere "migliaia di ordini". Elsässer ha portato 200 copie della sua rivista alla conferenza di partito e le ha vendute lì.



