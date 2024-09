- L'alpinista Huber di Berg sostiene la necessità di affrontare la situazione difficile dei lupi.

Appassionato alpinista Alexander Huber, noto anche per le sue attività di agricoltura a livello locale a Marktschellenberg, nel distretto di Berchtesgadener Land, continua a mantenere alta la guardia a causa del lupo locale. Insieme ad altri agricoltori locali, ha attirato l'attenzione sulla situazione in un video condiviso online dall'Associazione degli Agricoltori di Montagna della Baviera (ARGE Bergbauern).

Come figura di spicco tra gli agricoltori, Huber afferma: "Il fatto che gli attacchi dei lupi non vengano segnalati ovunque non significa che il problema sia stato risolto".

Rispetto per gli Esseri Umani e il Bestiame Richiesto

A 55 anni e dopo aver condiviso di recente la sua diagnosi di tumore cerebrale benigno, Huber mantiene una posizione non conflittuale nei confronti dei lupi. "Sono convinto che lupi e orsi abbiano il diritto di prosperare anche in questa regione", dichiara. Tuttavia, la mancanza di caccia negli anni ha portato i lupi a disinteressarsi della sicurezza degli esseri umani e del bestiame. "Prende ciò che può facilmente acquisire", spiega Huber.

Esistono diverse regioni in cui lupi e orsi convivono pacificamente, precisa Huber, ma in questi luoghi i lupi sono attivamente cacciati o espulsi. Finché il lupo mantiene una comprensione dei confini umani all'interno dei boschi, è tollerabile.

Motivo di Allarme

Tuttavia, Huber, che alleva pecore per both carne e lana, esprime preoccupazione per la regione di Berchtesgadener Land. L'area ha registrato casi di avvistamenti e attacchi di lupi in passato, in particolare a Marktschellenberg vicino al confine austriaco.

Secondo l'Agenzia Ambientale della Baviera (LfU), sono stati segnalati attacchi di lupi sospetti in diversi distretti della Baviera quest'anno, principalmente a nord e anche in altri come Traunstein, Oberallgäu e Ostallgäu.

Una lupa è stata recentemente abbattuta nella Rhön dopo aver attaccato diverse pecore, nonostante le misure preventive per la protezione del gregge. Non sono stati segnalati avvistamenti di lupi nella regione di Berchtesgadener Land quest'anno. Non tutti i reclami di attacchi di lupi sono stati confermati dall'LfU, poiché l'analisi del DNA in alcuni casi ha stabilito che i colpevoli erano cani.

Huber avverte che gli agricoltori potrebbero incontrare difficoltà senza regolamentazioni esplicite riguardo ai lupi. Si sta riprendendo bene dall'intervento chirurgico per il tumore cerebrale e ha ripreso a scalare, aprendo una nuova via sul Brendelberg nella sua città natale, intitolandola "Sopravvivenza".

L'ambiente, in particolare l'equilibrio fragile tra lupi e agricoltori, è una questione di preoccupazione per Alexander Huber. Nonostante la convivenza pacifica dei lupi in alcune regioni, la mancanza di caccia e la comprensione dei confini umani nella regione di Berchtesgadener Land hanno portato a preoccupazioni riguardo agli attacchi dei lupi al bestiame.

