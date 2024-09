L'alluminio e la Bayer hanno effettivamente contrastato i tentativi di violazione del punto di ingresso della Baviera.

Nella prima partita della Bundesliga, il Bayern Monaco ha incontrato qualche sfortuna: nonostante Serge Gnabry sia riuscito a segnare due volte di fila, il Bayer Leverkusen è riuscito a ottenere un punto a Monaco. I campioni storici devono anche riflettere sulla prestazione di Harry Kane.

Non c'è stato un vincitore chiaro nell'evento principale: il Bayer Leverkusen, i due volte campioni, è riuscito a fermare la striscia di goal del Bayern Monaco e a portare via i primi punti della stagione a Monaco, avendo vinto le prime quattro partite di fila. Con una prestazione difensiva sottotono ma astuta e ben eseguita, la squadra guidata dall'allenatore Xabi Alonso ha fermato i campioni di record, finendo il gioco in un pareggio 1-1 (1-1).

Il Leverkusen ha aperto le marcature con Robert Andrich (31), sorprendendo molti, e i padroni di casa hanno risposto con un goal fantastico di Aleksandar Pavlovic (39). La squadra di Monaco ha scoperto nella sua prima sfida della stagione che i campioni e i detentori della coppa avevano un calibro diverso dai loro avversari precedenti - anche se il Leverkusen è sembrato piuttosto passivo, in attesa di opportunità.

Il Bayern mantiene la possessione, il Leverkusen segna

Le panchine erano anche animate. Gli allenatori Vincent Kompany e Alonso erano occupati a strutturare le loro squadre e ad adattarsi alle strategie degli avversari. Per il Bayern, questo significava prevenire gli attacchi veloci, per il Leverkusen ritirarsi in un 5-4-1 durante gli attacchi di Monaco. Anche il giovane talento Florian Wirtz è stato principalmente assegnato a compiti difensivi nel piano tattico di Alonso.

Il Bayern ha controllato il gioco con la sua alta pressione e la sua robusta difesa, ma penetrare la porta è stato difficile. Il Leverkusen ha stretto lo spazio e ha tessuto una fitta rete davanti alla sua area di rigore, lasciando spesso gli attaccanti del Bayern in difficoltà - se mai si avvicinavano. Spesso, passavano la palla avanti e indietro a distanza dall'area di rigore, mancando l'ispirazione necessaria per superarla.

La migliore occasione del Bayern è arrivata da un calcio di punizione: Michael Olise ha lanciato un calcio di punizione verso la rete (22). Proprio quando la partita sembrava destinata a finire in pareggio, il Leverkusen ha preso inaspettatamente il vantaggio. Dopo un corner avviato da Pavlovic, Andrich, quasi sulla linea di rigore, ha fatto un tiro perfetto, superando ogni gamba e trovando l'angolo lontano - segnando il settimo goal del Leverkusen da un calcio di punizione.

La doppia sfortuna di Gnabry

La serata di sabato ha visto un goal mozzafiato che ha ridato vita al Bayern: Pavlovic, grazie all'inattività di Victor Boniface, ha ricevuto un pallone non contrastato a ventitré metri e l'ha sparato nell'angolo alto con tutta la forza. Il giocatore della nazionale ha approfittato dell'inattività di Boniface, che avrebbe potuto intervenire decisamente in questa situazione.

Dopo l'intervallo, Serge Gnabry è stato vicino a capovolgere le sorti della partita: Harry Kane, che è rimasto per lo più assente come Boniface, gli ha passato il pallone, e Gnabry ha colpito il palo e poi la traversa con un tiro a mezz'aria (48). Olise si è trovato in una posizione favorevole ancora una volta, ma il suo tiro da un angolo acuto è stato parato con facilità da Lukas Hradecky grazie ai suoi difensori laboriosi.

In

Leggi anche: