In un importante scontro in Bundesliga, il Bayern Monaco ha faticato per ottenere la vittoria: Serge Gnabry ha segnato due volte in rapida successione, ma il Bayer Leverkusen è riuscito a pareggiare. I campioni in carica hanno anche incontrato delle difficoltà causate da Harry Kane.

Non è uscito un vincitore in questo incontro ad alto rischio: il Bayer Leverkusen ha respinto con successo l'attacco del Bayern Monaco, guadagnando i loro primi punti contro la squadra di Monaco dopo quattro vittorie consecutive. Con una miscela di astuzia tattica e difesa ben eseguita, la squadra di coach Xabi Alonso ha tenuto il Bayern Monaco in un pareggio 1:1 (1:1).

Il Bayer Leverkusen ha segnato il gol iniziale grazie a Robert Andrich in un evento inaspettato (31º minuto). Tuttavia, il Bayern Monaco ha risposto con un colpo ispirato di Aleksandar Pavlovic, che ha pareggiato prima della fine del primo tempo (39º minuto). La squadra di Monaco si è resa conto che i loro avversari rappresentavano un livello di sfida diverso dai loro precedenti avversari. Anche se il Bayer Leverkusen sembrava riservato e passivo, la Werkself ha mostrato un approccio cauto.

La partita ha visto molte azioni sul campo e in panchina. Gli allenatori Vincent Kompany e Alonso erano costantemente al lavoro sulle loro squadre, apportando modifiche tattiche in risposta ai loro avversari. Per il Bayern, la preoccupazione principale era respingere gli attacchi veloci, mentre il Bayer Leverkusen si concentrò sul ritrarsi in una formazione 5-4-1 durante gli attacchi del Bayern Monaco. Anche il talentuoso Florian Wirtz era principalmente impegnato in compiti difensivi secondo la strategia di Alonso.

Il Bayern ha dominato la partita con la sua pressione aggressiva e la sua difesa solida, ma trovare un'apertura verso la porta è rimasta elusiva. Il Bayer Leverkusen ha strettamente limitato lo spazio intorno all'area di rigore, costringendo il Bayern a riciclare spesso il pallone vicino alla linea della metà campo, mancando di creatività.

La migliore occasione del Bayern Monaco è arrivata da un calcio di punizione: Michael Olise ha curvato un calcio di punizione verso la rete (22º minuto). Proprio mentre la partita stava per finire, il Bayer Leverkusen ha misteriosamente segnato. Dopo un corner causato da Pavlovic, Andrich, che era posizionato appena fuori dall'area di rigore, ha prodotto un tiro perfetto, trovando con facilità l'angolo lontano - il settimo gol del Bayer Leverkusen da un calcio d'angolo.

Un gol stupefacente di Pavlovic ha riportato il Bayern in parità nella serata di sabato: l'attaccante ha sfruttato un pallone respinto che era troppo corto e lo ha sparato in rete con potenza. Victor Boniface, che avrebbe potuto fare un intervento decisivo, ha fallito nel reagire in tempo.

Dopo l'intervallo, Serge Gnabry ha avuto una grande occasione per voltare la partita a favore del Bayern: dopo un passaggio di Harry Kane, che ha avuto una partita modesta come Boniface, ha colpito il palo e la traversa in un unico movimento (48º minuto). Olise ha avuto un'altra occasione promettente, ma il suo tiro da un'angolazione difficile è stato bloccato da Lukas Hradecky, che ha avuto pochi salvataggi da fare grazie alla sua difesa diligente.

