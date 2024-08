- L'allineamento del video delle confessioni di Solingen con l'approccio tattico in corso dell'ISIS potrebbe essere semplificato come:

L'attacco al coltello di Solingen, che ha causato tre morti, continua a causare turbamento nella società tedesca e nel suo senso di sicurezza. L'IS (Stato Islamico) ha ora rivendicato l'incidente in un video. La produzione a basso costo lascia inizialmente perplessi, ma si adatta perfettamente alla nuova strategia tattica dell'IS.

Il video rivendicativo sembra a basso costo. Una persona si nasconde l'identità con due strofinacci da cucina, solo gli occhi sono visibili. Mentre maledice l'Occidente e giura fedeltà al leader dell'IS in arabo, brandisce una spada - che sembra essere di plastica o latta. Si possono vedere oggetti domestici o secchi per le pulizie sullo sfondo. Il video è stato presumibilmente registrato in un ripostiglio. Anche se l'autenticità del video non è stata ancora confermata, il basso valore di produzione fa un caso più forte di quanto possa sembrare.

Video dell'attacco di Solingen: Giuramento di fedeltà all'IS

Anche se organizzazioni terroristiche come l'IS e Al-Qaida sono spesso associate a un lavoro di alta qualità sui social media e nella rappresentazione dei media, non è sempre così per gli attacchi terroristici legati a questi gruppi. "L'IS porta a termine tre tipi di attacchi: un attacco organizzato come quello recente al concerto di Mosca. In questo caso, le persone vengono reclutate, addestrate all'estero e inviate al paese di destinazione per colpire", spiega l'esperto di terrorismo Hans-Jakob Schindler in un'intervista con stern. "Il secondo tipo è un attacco guidato, come quello che sembra fosse stato pianificato per i concerti di Taylor Swift a Vienna. Gli attentatori vivono nel loro paese d'origine, entrano in contatto con l'organizzazione terroristica da lì e vengono quindi guidati e consigliati dall'estero", dice l'esperto. "Abbiamo visto la terza versione a Solingen, un attacco ispirato". L'intera intervista è disponibile qui.

Mentre i primi due attacchi sono pianificati o direttamente supportati dall'IS, l'attentatore agisce da solo nel terzo caso. "L'attentatore si radicalizza da solo senza contatti con l'IS, decide di compiere un attacco e dichiara la propria lealtà ai terroristi solo poco prima dell'atto", dice l'esperto. E i video rivendicativi vengono anche prodotti in modo indipendente, essendo distribuiti solo sui canali ufficiali dell'IS come l'agenzia di stampa Amaq dopo l'atto.

Questo si adatterebbe anche ai video che sono stati ora rilasciati: il sospetto attentatore, Issa al H., che proveniva dalla Siria, era ospitato in un centro di accoglienza per rifugiati prima di arrendersi alla polizia sabato sera. Lì non è possibile produrre video di alta qualità, soprattutto se non si vuole attirare l'attenzione. Un ripostiglio e utensili da cucina potrebbero dover bastare in una situazione del genere. In altri due video, il sospetto attentatore rinuncia a questo: qui, una persona si filma mentre cammina per strada, con il viso che viene pixelato in seguito. L'autenticità di questi video viene ora investigata dalla polizia. Tuttavia, il telefono danneggiato del sospetto attentatore sta ostacolando le indagini.

L'IS si basa sull'auto-radicalizzazione

Il fatto che gli attentatori si auto-radicalizzino non significa che l'IS non sia coinvolto. "L'IS ha attualmente la macchina di propaganda più avanzata tra le organizzazioni terroristiche", spiega Matthew Olsen, vice procuratore generale per la sicurezza nazionale negli Stati Uniti. L'efficacia di questa strategia è stata già ampiamente dimostrata scientificamente.

L'organizzazione terroristica deliberatamente alimenta l'odio verso l'Occidente sui canali di Telegram e sui social media, supportando potenziali attentatori con video istruttivi. In questi tutorial orribili, non viene spiegato solo come uccidere più efficacemente le persone con i coltelli: in alcuni, i prigionieri vengono effettivamente uccisi davanti alla telecamera. Ciò rende anche i potenziali attentatori insensibili al dolore degli altri. Fino a quando non sono pronti a uccidere a loro volta.

