L'allievo Maresca della Pep School ha il compito di decifrare l'enigma da un miliardo di dollari di Chelsea.

In primavera del 2022, appena un anno dopo la loro vittoria nella Champions League, Todd Boehly assume il controllo del FC Chelsea. Due anni dopo, pochi funzionari del club o analisti sportivi sono in grado di contare con precisione il numero di giocatori nella rosa del Chelsea. Un protetto di Pep Guardiola è atteso per riportare il successo in mezzo alla confusione.

Tenere traccia dei cambiamenti nella rosa è un compito difficile. È difficile sapere chi il Chelsea sta acquistando, vendendo o prestando in qualsiasi momento. Di recente, si è verificato un controllo che ha rivelato che 42 giocatori avevano contratti validi con il club della Premier League. Alcune fonti affermano che ci sono 43, ma João Félix, che dovrebbe unirsi dall'Atlético Madrid per 50 milioni di euro, non rientra in questo numero.

Il Chelsea FC tiene conto dei propri giocatori. Il loro sito web elenca 33 giocatori per la prima squadra e altri 11 in prestito, per un totale di 44. Questo include una strabiliante quantità di 10 portieri. Ma tra gli assenti degni di nota ci sono Kepa Arrizabalaga e Romelu Lukaku.

"Dove lo metteranno?"

Immagini della palestra affollata del Chelsea circolano online, suscitando battute sul numero di giocatori. Un pullman da quattro piani o una riunione di squadra in cui i giocatori sono impilati come piramidi umane sono comuni meme. L'ex internazionale inglese e opinionista televisivo Jamie Carragher chiede: "Se João Félix arriva anche lui, dove lo metteranno?" E sottolinea: "Sono completamente serio".

Il caos nella rosa è opera di Todd Boehly. È già il principale proprietario dei Los Angeles Dodgers e dei Los Angeles Lakers e guida il consorzio Clearlake, che ha acquistato il Chelsea FC nel 2022. Da allora, Boehly sembra aver firmato a caso 39 giocatori per un totale di oltre 1,3 miliardi di euro. Nel frattempo, ha cambiato 5 allenatori, con Thomas Tuchel che è stato il primo a essere licenziato dopo aver vinto la Champions League.

Soltanto una vittoria in precampionato

Insieme alla caotica gestione della rosa, le prestazioni del Chelsea in campo sono state deludenti di recente. Allenatori del passato come José Mourinho, Carlo Ancelotti e Thomas Tuchel hanno raramente sperimentato classifiche così basse. La stagione 22/23 si è conclusa con un deludente 12º posto. L'anno precedente, sono riusciti a salvarsi al 6º posto, ma l'allenatore Mauricio Pochettino è stato comunque costretto a lasciare.

Il nuovo allenatore Enzo Maresca, che ha lasciato i neo-promossi Leicester City per circa 12 milioni di euro dopo le dimissioni di Pochettino, ora deve fare i conti con questa squadra XL. Maresca ha portato speranza all'inizio del suo mandato nel gruppo di giocatori di Londra, ma il precampionato ha già lasciato un sapore amaro. Un pareggio per 2-2 contro il terzo livello AFC Wrexham e una sconfitta per 1-4 contro il Celtic Glasgow sono avvenuti. In precampionato, il Chelsea ha vinto una sola partita - un 3-0 contro il Messicano CF América.

Oltre a mirare al successo sportivo, Maresca deve anche gestire la squadra sovradimensionata, il che significa prendere decisioni difficili. Nella partita d'esordio della stagione 0:2 contro il Manchester City, dove in precedenza aveva assistito Pep Guardiola, Maresca non ha incluso nella rosa della partita il nazionale Raheem Sterling. I portieri Kepa (precedentemente prestato al Real Madrid) e Lukaku (precedentemente prestato all'Inter Milan), nonché Axel Disasi (acquistato dal Monaco per 45 milioni di euro nel 2023), potrebbero essere in uscita.

Sul fronte degli acquisti, non c'è fine in vista. Il Chelsea ha già firmato 9 giocatori quest'estate, con Felix che potrebbe essere il decimo. Si dice che firmerà un contratto di 6 anni con un'opzione per un altro anno. Non sarebbe l'unico a vantare un contratto così lungo. Cole Palmer, giovane dell'anno della Premier League della scorsa stagione, ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2033. In totale, 17 giocatori della rosa hanno contratti che scadono almeno nel 2030.

"Il Chelsea deve smettere di acquistare giocatori e i giocatori devono smettere di firmare per il Chelsea", suggerisce l'ex giocatore del Liverpool Jamie Carragher, esprimendo anche stupore per i giocatori che firmano contratti di 7 anni. Dal punto di vista di Boehly, i contratti a lungo termine hanno senso perché consentono di distribuire i salari nel tempo e di vendere i giocatori se i loro stipendi diventano troppo alti.

In mezzo al caos della rosa, si è ipotizzato che l'arrivo di João Félix dall'Atlético Madrid renderà ancora più complicata la distribuzione dei giocatori della squadra. Quando gli è stato chiesto dove potrebbe trovare spazio Félix, l'ex internazionale inglese Jamie Carragher ha espresso sincera preoccupazione, dicendo: "Sono completamente serio".

Lo stato attuale della rosa del Chelsea può essere visto come il risultato della focalizzazione del club sui giocatori spagnoli. Dal momento in cui ha assunto il controllo, il nuovo proprietario Todd Boehly ha firmato diversi giocatori dalla Spagna, tra cui Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso e Hakim Ziyech, che hanno tutti trascorso almeno una parte delle loro carriere in La Liga.

