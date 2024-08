- L'Allianz-Arena servirà come fonte di energia per i camion.

Nell'area di sosta dei bus di fronte all'Allianz Arena, i veicoli commerciali elettrici avranno presto accesso alle stazioni di ricarica delle batterie. Il piano prevede l'installazione di un totale di 30 megawatt di stazioni di ricarica rapide, con la costruzione del primo lotto prevista per giugno dell'anno prossimo. In futuro, fino a 500 camion e autobus elettrici potrebbero ricaricarsi qui ogni giorno, secondo l'annuncio di MAN.

Posizionato all'uscita dell'autostrada di Monaco Nord, l'Allianz Arena vede passare migliaia di camion ogni giorno e ha la sua propria uscita autostradale. I grandi consumi elettrici degli stadi, come quelli per l'illuminazione, il catering e altri servizi, garantiscono che la rete elettrica dell'arena sia utilizzata al massimo solo durante gli eventi principali.

Il CEO di FC Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, stima che il costo dell'investimento per queste strutture si aggiri intorno ai milioni inferiori. Non sono state fornite specifiche proiezioni finanziarie per i rendimenti. Si sta anche valutando la possibilità di creare in futuro un parcheggio pubblico di ricarica per veicoli elettrici privati.

Per ora, l'autobus della squadra continua a funzionare a diesel.

L'autobus elettrico della squadra di FC Bayern non è ancora una necessità. Il sponsor MAN consegnerà un autobus turistico elettrico di pre-serie al club solo nella stagione 2025/26. Non è chiaro se le stazioni di ricarica saranno operative entro quella data.

Il CEO di MAN, Alexander Vlaskamp, descrive il parco di ricarica come un "progetto faro" che servirà non solo la Baviera, ma anche il mondo intero. Il Presidente della Baviera, Markus Söder (CSU), che ha assistito al lancio del progetto insieme al Ministro dei Trasporti Christian Bernreiter (CSU), lo definisce "un perfetto adattamento per la Baviera" e una storia ispiratrice.

