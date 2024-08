- L'allenatore Rose si aspetta emozioni e vittoria ad Essen.

Allenatore Marco Rose della squadra di Bundesliga RB Lipsia ha stabilito obiettivi chiari in vista della sua apparizione nel primo turno della DFB-Pokal. "Essen è emozione, tradizione", ha detto il 47enne in vista della partita in trasferta contro la squadra di terza divisione Rot-Weiß Essen sabato (15:30/Sky), "ma è ancora DFB-Pokal. Siamo RB Lipsia e vogliamo passare al turno successivo."

Rose ha descritto la partita in trasferta allo Stadion an der Hafenstraße, che non sarà completamente sold out a causa di oltre 1.000 posti vuoti nella sezione ospiti, come un "compito difficile". "Dobbiamo aspettarci molte emozioni. Ovviamente abbiamo osservato l'avversario", ha detto Rose, lodando l'allenatore del RWE Christoph Dabrowski, con cui ha completato la licenza A di allenatore: "Si vede una chiara idea lì".

Gulacsi rimane il numero uno

Nella Ruhr, Rose dovrà fare a meno di alcuni giocatori infortunati e in difficoltà come Xaver Schlager o Christoph Baumgartner. Pertanto, il nuovo acquisto Antonio Nusa può sperare di debuttare solo tre giorni dopo la sua firma. "Non abbiamo molte opzioni sabato. Antonio è in forma, ha giocato 66 minuti lo scorso domenica", ha detto Rose a proposito del norvegese arrivato dal club belga di prima divisione FC Bruges.

A causa dell'elenco degli infortunati, Rose ha detto che potrebbero esserci ancora cambiamenti nella rosa: "Stiamo guardando cosa offre il mercato. Ma solo se ha senso."

C'è già chiarezza in porta. "Abbiamo rimesso Peter Gulacsi nel ruolo di numero uno", ha detto Rose, "Piet sarà - perché è la prima partita - in porta." Il nuovo numero due, Maarten Vandevoordt, dovrà aspettare il suo turno. "Troveremo opportunità per far giocare Marten", dice Rose a proposito del belga che ha raggiunto Lipsia dall'RC Genk in estate.

