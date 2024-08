- L'allenatore Fiél affila i sensi dell'Hertha prima della partita di coppa

Allenatore di Hertha, Cristian Fiel, vede significativi ostacoli mentali per i suoi professionisti nella partita di Coppa DFB contro la squadra di terza divisione Hansa Rostock. Si aspetta un "atmosfera molto buona, molto carica" allo Ostseestadion per il primo turno di domenica (3:30 PM/Sky). "Ne parleremo con i ragazzi. Perché la cosa più importante è: devi essere mentalmente preparato per quello che succede alle tre e mezzo."

Il 44enne è un grande fan dei match a eliminazione diretta. "Partite dove è serio. Partite dove devi consegnare, dove hai una sola chance. È qualcosa che mi piace molto," ha detto l'allenatore della squadra di seconda divisione. "Simply non puoi permetterti di fare errori."

Rostock, la squadra retrocessa di seconda divisione, non è certo un avversario facile per i berlinesi. La relazione ostile tra le due tifoserie aggiunge ulteriore tensione. Fiel continuerà a mancare i giocatori a lungo termine Fabian Reese e Kevin Sessa. Il centrocampista Michael Cuisance arriva troppo presto per questa partita.

In porta, il numero due Marius Gersbeck ha l'occasione. "Marius dà - come gli altri due - la massima potenza ogni giorno e lavora sodo," ha detto Fiel. "Per questo penso che meriti l'occasione di giocare in una partita ufficiale."

