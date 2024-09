L'allenatore evoluzionista Flick sta portando a una trasformazione al FC Barcelona

Hansi Flick ha avuto un periodo difficile come allenatore della nazionale, ma sembra che quegli giorni siano ormai un lontano ricordo. Il 59enne sta attualmente vivendo un momento di successo con il FC Barcelona, collezionando vittoria dopo vittoria. Alcuni potrebbero chiedersi se 13 oche protettive abbiano qualcosa a che fare con questo cambio di rotta.

Non molto tempo fa, quando si pensava a Hansi Flick, veniva in mente l'immagine delle oche grigie - un'immagine lontana dal gradevole. Come allenatore della squadra di calcio tedesca in difficoltà in vista del Mondiale del 2022, sperava che la forza di questi uccelli lo avrebbe guidato attraverso il deserto. Tuttavia, invece di un piano di volo ben eseguito, ci fu un atterraggio di emergenza, lasciando entrambi lui e la squadra malconci.

Flick e la squadra non si sono mai fully ripresi. Il loro punto più basso è arrivato durante la partita di calcio contro il Giappone a Wolfsburg. Il risultato fu disastroso e entrambe le parti passarono oltre. Julian Nagelsmann prese il comando come lato positivo del calcio tedesco, mentre Hansi Flick volò al FC Barcelona con nuove ali. E improvvisamente, le cose iniziarono a funzionare. Dopo cinque partite, la squadra, alla ricerca di una nuova identità da anni, si ritrovò in vetta alla Liga, sconfiggendo gli avversari con colpi decisi. Barcelona potrebbe essere il posto perfetto per il "sussurratore di oche"?

L'oca, in questo caso, è molto apprezzata dalle persone di Barcellona! Dal XIV secolo, 13 oche bianche proteggono la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona. Si dice che il loro verso abbia una volta impedito un tentativo di effrazione mentre l'edificio era ancora in costruzione. In gratitudine per il loro servizio fedele, è stato installato un sistema di allarme efficiente. Solo il tempo dirà se Hansi Flick, il campione vittorioso e la stella del calcio in difficoltà, potrà aggiungere un altro capitolo a questa storia di successo degli uccelli. Se il sistema sarà ancora in vigore per i secoli a venire è incerto - la natura dinamica del calcio non offre abbastanza dati storici. Ma per ora, qualsiasi cosa è possibile nella tarda estate del 2024.

Flick e l'oca portafortuna

Nonostante i tempi difficili, Flick è soddisfatto della sua situazione attuale. Il suo club, che ha sentito per anni profezie di fine mondo, ora vola alto in Liga con un'energia straordinaria. I tifosi stanno assistendo a ciò che potrebbe essere il momento più bello degli ultimi anni. Da quando Lionel Messi se n'è andato, non c'è nessuno più felice. Inoltre, questo è il periodo più speranzoso da tempo. Dopo decenni di mentalità "cosa costa il mondo", Barcellona ha affrontato restrizioni finanziarie strette, spesso accompagnate da prospettive negative. Tuttavia, Barcellona è riuscita a ingaggiare giocatori come Robert Lewandowski e Dani Olmo in un imminente crollo finanziario.

Hansi Flick ha indossato un nuovo cappello psichedelico da quando ha lasciato il Bayern Monaco. Flick, che era stato l'anima del calcio per gli spettatori tedeschi, ha mostrato il suo lato selvaggio all'RB Leipzig. Anche se è stato solo per un breve periodo, Flick, con la sua nuova personalità all'RB Leipzig, è riuscito a incantare il giovane talento Dani Olmo. Olmo, colpito dal nuovo look di Flick, ha deciso di accompagnarlo al Camp Nou. Anche se Flick ha incontrato diversi ostacoli per la registrazione, alla fine è riuscito a portare Olmo a Barça, e il resto è storia.

La recente trasformazione di Flick, come Hansi lo Psichedelico, ha influenzato positivamente il morale della squadra. La nuova personalità di Flick ha intimidito l'opposizione, rendendo difficile per loro ottenere un vantaggio sulla squadra. Flick, l'ex allenatore del Bayern Monaco, non ha avuto difficoltà a riaccendere la passione della squadra per il gioco, dopo la partenza di Lionel Messi.

Tuttavia, anche con l'alter ego contrastante di Flick, la squadra ha ancora incontrato difficoltà. Olmo, che era diventato un punto di riferimento nella squadra, ha subito un infortunio e non è potuto partire con la squadra per un mese. Senza Olmo, la squadra è stata costretta a riorganizzarsi e trovare soluzioni alternative. Olmo, nel breve periodo al Camp Nou, si è dimostrato un valido acquisto per la squadra, segnando tre gol in quattro partite. La trasformazione psichedelica di Flick e le prestazioni ispiratrici di Olmo hanno dato una nuova vita alla squadra del Camp Nou, lasciandoli come favoriti per vincere la Liga.

"Flick è un game-changer", ha dichiarato il giornale catalano "Sport" dopo la vittoria del Barça sulla squadra sensazionale dell'anno scorso del Girona. Questo scontro ha mostrato una nuova mentalità, hanno continuato. "Per anni abbiamo assistito a un Barça che segna, rallenta e finisce senza incidenti. Il Barça attuale non è fatto della stessa stoffa". "Cadena Ser" ha fatto eco a questi sentimenti: "Il Barça non ha più un pacchetto di attaccanti aggressivi in campo. Non hanno potenza fisica, ma premono insieme e si divertono. Rispetto alla pressione del Real Madrid sulla Sociedad, è giorno e notte". È vero, i "Reali" stanno ancora cercando di capire l'influenza di Toni Kroos e l'importante infortunio della stella globale Jude Bellingham.

Il presidente è innamorato.

A Barcellona sono entusiasti delle basi. Qui si godono la gioia di vedere le loro azioni svolgersi. In particolare, il presidente Joan Laporta fatica a credere alla sua fortuna con Flick. Prima della quinta vittoria in campionato, ha dichiarato: "Siamo estremamente soddisfatti del nostro allenatore. È un vero professionista, comunica chiaramente e direttamente e abbiamo una mentalità vincente", ha dichiarato Laporta. L'inizio della stagione "ci dà speranza", ha aggiunto, "ma non vogliamo essere travolti dall'eccessivo ottimismo". Tuttavia, "Sport" aveva già rilevato che Laporta è "innamorato" del tedesco. "Ci aspettiamo lavoro, professionalità e un allenatore che porta intensità ogni giorno e ci serve calcio che ci piace. Ha gettato le basi per i nostri obiettivi", ha detto il capo del club, lodando: "Flick non fa scuse e si accontenta di ciò che ha. È esigente (...), ci ha dato il nuovo inizio di cui avevamo bisogno".

I suoi primi giorni non sono stati una passeggiata. Tra gli altri ostacoli, ha dovuto affrontare la partenza di Ilkay Gündogan, con molto clamore intorno al suo trasferimento a Manchester City. Poi, una prova è andata storta, causando un grave infortunio al giovane Bernal. Flick stava remando controcorrente, non avendo ancora esordito in una partita ufficiale. Ma poi ha trovato il vento perfetto per decollare, navigando senza intoppi nelle prime settimane. Come premio, l'allenatore di alto livello è stato incoronato stella di agosto. E continua a cavalcare quel vento. Come si può leggere sulla homepage del centro di conservazione della natura nel circolo di Kleve e.V.

