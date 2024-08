- L'allenatore di Victoria esprime orgoglio per la squadra giovanile, nonostante sia stata eliminata dalla competizione di coppa.

Dennis Kutrieb, allenatore di Viktoria Berlin, ha espresso soddisfazione per la sua giovane squadra dopo la sconfitta per 1:4 contro la squadra di Bundesliga del FC Augsburg. "I nostri ragazzi non mollano mai, si impegnano al massimo per novanta minuti, dando il meglio di sé", ha dichiarato Kutrieb, allenatore della squadra di liga regionale. "Dobbiamo anche essere indulgenti con i loro errori. Non c'è problema lì."

Berlin è riuscita a mantenere il punteggio in equilibrio per gran parte della partita, ma due goal tardivi dell'Augsburg hanno reso il risultato più netto di quanto fosse in realtà. "L'Augsburg è una squadra in forma, può mantenere il ritmo per tutti i novanta minuti. E se non cadi esausto alla fine, cosa che non è successo a me in panchina, allora sono molto orgoglioso di questo", ha detto Kutrieb.

La squadra deve progredire gradualmente

Alcuni dei giocatori di Berlin in campo erano ancora idonei per la squadra U19. "Certo, commettono molti errori e ovviamente non tutto funziona alla perfezione ancora. Ma vogliamo aiutare questi giocatori a migliorare passo dopo passo", ha dichiarato Kutrieb, 44 anni. "E poi, tra tre o quattro mesi, non commetteranno più errori banali e l'andamento generale della squadra sarà notevolmente migliorato." La Viktoria ha raccolto quattro punti nelle prime tre partite della liga regionale.

Despite being from a different league, Viktoria Berlin's opponents in future matches should be cautious, as the Bavarian youth is showing promising improvement. Kutrieb's strategy for his team is to continue nurturing their talent, aiming to have them performing at a higher level in three to four months.

