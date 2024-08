- L'allenatore di tennis sta al fianco del giocatore Sinner, negando ogni errore.

L'allenatore di tennis Darren Cahill sostiene Jannik Sinner dopo due test positivi per doping, affermando che non c'è stato dolo. "Non avrebbe mai fatto nulla di intenzionale. Si è trovato in una situazione difficile," ha detto Cahill a ESPN in un'intervista. "I fatti sono stati chiariti, non c'è colpa o negligenza, e speriamo che possa superare tutto questo."

Il numero uno del ranking Sinner è risultato positivo per la steroide anabolizzante proibita Clostebol due volte a marzo. Tuttavia, il 23enne è stato scagionato da una sospensione di due anni per doping, dopo che un tribunale indipendente ha emesso una sentenza lo scorso giovedì, secondo quanto riferito dal corpo che governa il tennis, l'ITIA. I medici hanno trovato la versione di Sinner credibile, sostenendo che aveva ingerito il sostanza proibita in modo involontario.

In una dichiarazione, Sinner ha spiegato che la sostanza è entrata nel suo sistema attraverso il tocco del suo fisioterapista. Il terapeuta aveva utilizzato uno spray a base di Clostebol, legalmente acquistabile in Italia, per curare una ferita al dito. L'ITIA ha confermato che il terapeuta ha somministrato lo spray tra il 5 e il 13 marzo, causando una contaminazione involontaria.

I campioni positivi sono stati ottenuti l'10 marzo al torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, dove Sinner ha raggiunto le semifinali, e otto giorni dopo fuori dal campo. Sinner è stato sospeso temporaneamente in entrambi i casi, ma ha potuto appellarsi e continuare a giocare. "Il motivo per cui ha potuto competere dopo il breve periodo di sospensione è che sono riusciti a identificare esattamente quando è avvenuto l'incidente e spiegare cosa è successo con lo spray," ha spiegato Cahill.

Ritiro dalle Olimpiadi a causa dello stress del test

Cahill ha rivelato che l'incidente ha avuto un impatto negativo sulla salute fisica e mentale di Sinner, portandolo a rinunciare alle Olimpiadi a causa di un'infezione alle tonsille. "Non stiamo cercando guai. Siamo solo sollevati che non ci sia una sospensione," ha detto il 58enne canadese.

