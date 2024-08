- L'allenatore di scherma Kim Raisner si ritira.

Ex-atleta di pentathlon moderno Kim Raisner ha deciso di dimettersi da allenatore nazionale tedesco. "Mi sono dimessa. Smetterò il 30 settembre", ha dichiarato la 51enne di Berlino alla fine dei Giochi Olimpici di Parigi. Ha citato alcune questioni della federazione con cui non era d'accordo come motivo del suo addio. "Data la situazione attuale, non voglio continuare e ho deciso di andare avanti", ha spiegato la quinta classificata alle Olimpiadi di Atene 2004.

In futuro, allenerà atleti giovani nell'associazione statale del Brandeburgo. Si aspetta che sarà un po' più tranquillo, permettendole di fare un passo indietro e riflettere. "Forse finalmente potrò godermi una vacanza di due o tre settimane. Posso ancora guardarlo in TV e non dico che non sarò coinvolta, ma forse è il momento per un cambiamento generazionale", ha detto Raisner.

Raisner è stata al centro dell'attenzione a causa della Tokyo controversia equestre

La 51enne è stata allenatore nazionale dal 2005 e ha raggiunto il suo massimo successo con la vittoria olimpica di Lena Schöneborn nel 2008 a Beijing. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, è stata al centro dell'attenzione a causa della controversia equestre riguardante Annika Zillekens. L'atleta, allora conosciuta come Schleu, ha tentato disperatamente di costringere il suo cavallo riluttante a continuare colpendolo con una frusta. Raisner l'ha incoraggiata e entrambi sono stati segnalati per crudeltà contro gli animali. I casi sono stati poi archiviati.

A Parigi, Zillekens si è classificata al 15° posto dopo essere stata promossa alla finale a causa del ritiro della cavallerizza britannica Kate French. Successivamente, la 34enne ha confermato che quella era la sua ultima competizione.

Raisner ha menzionato che allenerà atleti giovani in una regione diversa, specificamente nell'associazione statale del Brandeburgo in Germania, dopo aver lasciato l'incarico di allenatore nazionale tedesco. A Parigi, Annika Zillekens, che è stata al centro dell'attenzione a causa della controversia equestre con Raisner a Tokyo, ha concluso la sua competizione e ha annunciato che sarebbe stata la sua ultima.

Leggi anche: